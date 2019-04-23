موسكو تعلن عن الرقم القياسي لأعداد السائحين خلال عام

رام الله - دنيا الوطنشهدت موسكو ارتفاعًا في أعداد السياح إلى 23.5 مليون زائر و بلغ إجمالي حجم الاستهلاك السياحي و أرباح المهرجانات في موسكو 13 مليار دولار أمريكي العام الماضي ، حيث اثبت المزيج من المواقع التراثية الفريدة و مناطق الجذب الحديثة بالعاصمة الروسية، بأنه لا يقاوم. زاد عدد السياح القادمين إلى المدينة بنسبة 84 في المائة مقارنة بعام 2010 حيث كان عدد الزوار 12.8 مليون زائر.وتعد الاستضافة الناجحة لكأس العالم FIFA العام الماضي - والتي اجتذبت 4.5 مليون سائح و تم تعريفها بأنها الأفضل على الإطلاق من قبل مجلس FIFA - جزءًا من إستراتيجية المدينة طويلة الأجل لزيادة عدد السائحين.كما أن لجنة السياحة في مدينة موسكو، وهي الهيئة الرسمية التي تروج للمدينة كوجهة سياحية، ستشارك بقوة في سوق السفر العربي المقام بدبي لهذا الشهر (28 أبريل - 1 مايو).لجنة السياحة في مدينة موسكو تشهد حاليا اهتمامًا كبيرًا بالمدينة من الأسواق الدولية كما تعزز اللجنة هذا الاهتمام في الشرق الأوسط بما في ذلك السفر بدون تأشيرة متبادلة بين روسيا والإمارات العربية المتحدة والخطوط الجوية الخليجية. تجتذب موسكو السياح اليوم بمجموعة واسعة من المهرجانات والرياضة والحياة الثقافية والمساحات العامة الجديدة والبيئة الآمنة والجو الفريد الذي يتمتع به الملايين.وإلى جانب مجموعة واسعة من مناطق الجذب الثقافية، ستعمل اللجنة على تعزيز قطاع الفنادق الذي يتسم بالحيوية والفعالية ومن المقرر أن يدخل هذا العام 17 فندقًا جديدًا الى الخدمة، أي أربعة أضعاف العدد خلال عام 2018.