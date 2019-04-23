حمّاد: أطلقنا حملة (بدنا ولادنا) للمطالبة باسترداد جثامين (42) شهيداً

وأعلنت حمّاد في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، أنه جار العمل على تطوير المحتوى؛ ليكون باللغة الإنجليزية؛ ليتسنى لنا مخاطبة المجتمع المدني، على أن يكون المحتوى نهاية هذا العام باللغة الفرنسية أو الإسبانية.



وأشارت منسقة الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشُّهداء، إلى أن هدف الحملة، هو تدويل قضية احتجاز جثامين الشهداء، بعد تعثر المسار القانوني، وأن شهداءنا ليسوا أرقاماً، مشددة على التركيز في الخطاب الإعلامي على مخالفة إسرائيل للقانون الدولي والإنساني.



كما توقعت حمّاد، عرقلة سلطات الاحتلال لهذه الحملة من خلال إغلاق هذه الصفحات، مؤكدة في السياق، الجهوزية في مواجهة هذه الخطوة، والاستعداد لنشر محتوى آخر.

رام الله - دنيا الوطنقالت منسقة الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشُّهداء، سلوى حمّاد: إن الحملة التي تم إطلاقها تحت شعار "بدنا ولادنا" والبالغ عددهم منذ العام 2015 نحو (42) شهيداً، متواصلة حتى استرداد كافة الجثامين المحتجزة لدى سلطات الاحتلال.