هيئة الأسرى: سنُفعل قضية الأسيرة إسراء الجعابيص باجتماع (بروكسل) نهاية الشهر

أعلن الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مجدي العدرا، عن مشاركة هيئة

شؤون الأسرى والمحررين في اجتماع في بروكسل نهاية الشهر الجاري، سيتم

التركيز خلاله على قضية الأسرى الأطفال والمرضى، وكذلك التركيز على حملة إ

علامية ودولية بشأن الأسيرة إسراء الجعابيص.



وقال العدرا في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء: إن محاميي الهيئة سيحاولون مجدداً اليوم زيارة خمسة أسرى مضربين عن الطعام في سجون الاحتلال منذ نحو شهر، احتجاجاً على اعتقالهم الإداري.



وأوضح العدرا، أن سلطات مصلحة السجون، تفرض تعتيماً على أوضاع الأسرى المضربين الصحية التي تراجعت بشكل كبير، حيث لم يعودوا قادرين على الحركة.



وفيما يتعلق بوضع الأسيرة إسراء الجعابيص، فأكد العدرا على صعوبة وضعها الصحي، وتفاقم أوجاعها في ظل الإهمال المتعمد من قبل مصلحة سجون الاحتلال في إ جراء عدد من العمليات الجراحية، وإهمال توفير احتياجات خاصة، وفق حالتها والحروق في جسدها.

رام الله - دنيا الوطن