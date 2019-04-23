شؤون فلسطينية

المدلل: الانقسام دفع ترامب للتحدث عن تصفية القضية و(صفقة القرن)

المدلل: الانقسام دفع ترامب للتحدث عن تصفية القضية و(صفقة القرن)
الجهاد الإسلامي
رام الله - دنيا الوطن
قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل: إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كشف الوجه الحقيقي للإدارة الأمريكية، مشيراً إلى أن اتفاقية (أوسلو) أرض خصبة، دفعت به إلى مخطط (صفقة القرن).

وأضاف في ندوة سياسية عقدت في مدينة غزة، بعنوان "آليات مجابهة (صفقة القرن): أن التنازلات العربية المريحة، دفعت ترامب إلى الحديث عن الصفقة، كما دفع الانقسام الفلسطيني إلى الحديث عن تصفية القضية الفلسطينية، و(صفقة القرن).

وتابع: (صفقة القرن) تنفذ على أرض الواقع فعلياً والطريق ممهد لذلك، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة، أنهت حق العودة، والقدس والجولان، والحديث الآن يدور عن ضم الضفة الغربية.

وشدّد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، على أن الحصار الإسرائيلي على غزة سيشتد أكثر وأكثر، طالما أن هناك سلاحاً ومقاومة بالقطاع.

وطالب المدلل بوجود قوة وحضور للنخب العربية للوقوف في وجه (صفقة القرن)، وباستعادة الوحدة، ووحدة المشروع الوطني الفلسطيني للوقوف في وجهها.

كما طالب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، بإطلاق يد المقاومة في الضفة الغربية، وبسحب الاعتراف بإسرائيل والانسحاب من اتفاقية (أوسلو) ووقف التنسيق الأمني.

ودعا المدلل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى وقف الإجراءات العقابية على قطاع غزة، ودعم صمود الشعب الفلسطيني، وخصوصاً في القطاع.

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