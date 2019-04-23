تضم جهات فلسطينية وعربية ودولية.. حماس تُعلن تشكيل هيئة لمواجهة (صفقة القرن)

رام الله - دنيا الوطن

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، صلاح البردويل: إن حركته ستعمل على تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمواجهة (صفقة القرن) الأمريكية.





وأوضح البردويل، خلال لقاء لقادة الفصائل الفلسطينية بمدينة غزة، الثلاثاء، أن الهيئة الوطنية لمواجهة (صفقة القرن) ستضم غزة والضفة والـ 48 وقوى عربية ودولية.





وأضاف البردويل: "نحن نعمل على مواجهة (صفقة القرن)، ونريد وحدة وطنية حقيقة، تحترم الكل الفلسطيني، وجربنا العمل المشترك عبر مسيرات العودة، وغرفة العمليات المشتركة، وكانت ناجحة".





وتابع البردويل: "عملنا الثاني مواجهة (التطبيع) ولن نجامل بهذا الأمر أحداً، وهدفنا الثالث تعزيز المقاومة الشعبية، ليس فقط في غزة، بل بالضفة الغربية".







واستطرد: "هناك 50 نقطة تماس بالضفة الغربية، يجب أن تستثمر في المقاومة الشعبية، ولابد من عزل الاحتلال وفضحه وتعريته، وكشف زيف روايته، ويجب تعزيز صمود الشعب الفلسطيني عبر رفح الحصار عن غزة لمواجهة صفقة القرن".





وأكمل: "يجب أن نبني شراكة مع الأردن ولبنان لمواجهة (صفقة القرن) لأن الخطر يطالهم، كما أن الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة؛ لذا يجب تفعيل المقاومة المسلحة في الضفة الغربية".