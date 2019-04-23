الهيئة الوطنية لكسر الحصار: مسيرات العودة السلمية مستمرة ونرفض المقايضات عليها

رام الله - دنيا الوطنقالت الهيئة الوطنية العليا لكسر الحصار: إن حق العودة حق ثابت لا يمكن التنازل عنه، داعية إلي حوار وطني شامل؛ لوضع خطة لمواجهة التحديات ضد قضيتنا الفلسطينية.وحذرت الهيئة في بيان نقلته قناة (الأقصى) الفضائية: الاحتلال من المماطلة والتسويف بتنفيذ تفاهمات رفع الحصار، مشددة على أن مسيرات العودة السلمية مستمرة، و"نرفض أي مقايضات عليها".وأضافت: أن الحصار على غزة، تعدٍ صارخ على حقوق الإنسان، وتجاوز لكل الحقوق والقوانين الدولية.