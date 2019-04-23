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شؤون فلسطينية

الهيئة الوطنية لكسر الحصار: مسيرات العودة السلمية مستمرة ونرفض المقايضات عليها

الهيئة الوطنية لكسر الحصار: مسيرات العودة السلمية مستمرة ونرفض المقايضات عليها
مسيرات العودة
رام الله - دنيا الوطن
قالت الهيئة الوطنية العليا لكسر الحصار: إن حق العودة حق ثابت لا يمكن التنازل عنه، داعية إلي حوار وطني شامل؛ لوضع خطة لمواجهة التحديات ضد قضيتنا الفلسطينية.

وحذرت الهيئة في بيان نقلته قناة (الأقصى) الفضائية: الاحتلال من المماطلة والتسويف بتنفيذ تفاهمات رفع الحصار، مشددة على أن مسيرات العودة السلمية مستمرة، و"نرفض أي مقايضات عليها".

وأضافت: أن الحصار على غزة، تعدٍ صارخ على حقوق الإنسان، وتجاوز لكل الحقوق والقوانين الدولية.

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