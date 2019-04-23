وزير سريلانكي يُعلن هوية إحدى المنظمات المسؤولة عن تفجيرات الأحد الدامية





ونقلت قناة (الميادين) الفضائية: أن التحقيقات، أظهرت أن الاعتداءات الأخيرة هي "رد انتقامي على اعتداء المسجدين في نيوزيلندا".





وأدت انفجارات كبيرة استهدفت كنائس وفنادق في العاصمة كولومبو، إلى مقتل نحو 310 أشخاص وإصابة مئات آخرين.





رام الله - دنيا الوطنقال وزير سريلانكي اليوم الثلاثاء: إن منظمتين إسلاميتين محليتين إحداهما "جماعة التوحيد الوطني" مسؤولتان عن التفجيرات التي ضربت البلاد يوم الأحد الماضي.