دولي

وزير سريلانكي يُعلن هوية إحدى المنظمات المسؤولة عن تفجيرات الأحد الدامية

وزير سريلانكي يُعلن هوية إحدى المنظمات المسؤولة عن تفجيرات الأحد الدامية
انفجار كنيسيتن في سيريلانكا
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير سريلانكي اليوم الثلاثاء: إن منظمتين إسلاميتين محليتين إحداهما "جماعة التوحيد الوطني" مسؤولتان عن التفجيرات التي ضربت البلاد يوم الأحد الماضي. 

ونقلت قناة (الميادين) الفضائية: أن التحقيقات، أظهرت أن الاعتداءات الأخيرة هي "رد انتقامي على اعتداء المسجدين في نيوزيلندا".

وأدت انفجارات كبيرة استهدفت كنائس وفنادق في العاصمة كولومبو، إلى مقتل نحو 310 أشخاص وإصابة مئات آخرين.

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