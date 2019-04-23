مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية لليوم الثاني

رام الله - دنيا الوطناقتحم مئات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس، لإقامة احتفالات لمناسبة الأعياد اليهودية لليوم الثاني على التوالي.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، أن مئات المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري في البلدة، لليوم الثاني على التوالي، وسط حماية مشددة من قبل جنود الاحتلال، ومنع المواطنين من الوصول إلى المنطقة.وأضاف: أن قوات الاحتلال، شددت من إجراءاتها على مداخل البلدة، بعد وضع مكعبات إسمنتية على المداخل الثلاثة، وعمدت على منع الطواقم الصحفية من الوصول إلى الموقع الأثري، مؤكداً أن سلطات الاحتلال، وضعت يافطات خلال إقامة الاحتفالات، تدعي فيها، أن سبسطية "الحديقة الوطنية" بالنسبة لإسرائيل في المنطقة.