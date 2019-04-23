بالتفاصيل: طفلة تنقذ حياة والدها عبر الاتصال بـ (الدفاع المدني) في جنين





وأضافت طواقم الدفاع المدني، عند وصول طاقمنا تبين أن المواطن في حالة الخطر الشديد، عمل الطاقم على تقديم الإسعاف الأولي من خلال تزويده بالأكسجين الخاص برجال الدفاع المدني، لحين وصلت مركبة الإسعاف، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج".





رام الله - دنيا الوطناستجابت طواقم الدفاع المدني في مركز اليامون، لبلاغ ورد من طفلة، اتصلت على رقم الدفاع المدني المجاني 102، وأفادت بأن والدها في حالة خطرة جداً، وعلى الفور تواصل الطاقم مع الإسعاف، وتحرك طاقم الدفاع المدني إلى منزل المواطن في بلدة اليامون.