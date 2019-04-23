دولي

نصف الأمريكيين يؤيدون دوراً أكبر للدين في المجتمع

نصف الأمريكيين يؤيدون دوراً أكبر للدين في المجتمع
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
يُؤيد نحو نصف الأمريكيين، أن يلعب الدين دوراً أكبر في المجتمع الأمريكي، بينما يعارض 18% هذه الفكرة، وفق ما توصلت إليه دراسة لـ "مركز بيو للأبحاث".

وعلى الرغم من أن هناك فصلاً بين الكنيسة والدولة في الولايات المتحدة، يلعب الدين دوراً كبيراً في حياة الأمريكيين اليومية، فالرئيس يقسم اليمين واضعاً يده على الإنجيل، بينما عبارة "نثق في الله" مطبوعة على أوراق النقد الأمريكية.

وفي المقابل، عارض 47% في فرنسا و51% في السويد و45% في هولندا، أن يلعب الدين دوراً أساسياً في المجتمع، في حصيلة مغايرة للنتائج الأمريكية.

ومن بين الدول الـ27 التي تم إجراء البحث فيها عام 2018، فإن فرنسا (20%) واليابان (15%) كانتا الدولتين بأدنى النسب من المواطنين الذين يفضلون تقوية دور الدين في المجتمع.

وجاءت إندونيسيا (85%) وكينيا (74%) وتونس (69%) في مقدمة الدول التي تؤيد إعطاء مساحة أكبر للدين في المجتمع، ولم تفرق الدراسة بين الأديان المختلفة.

وفي الولايات المتحدة، ارتفعت نسبة التأييد إلى 61% بين الأشخاص الذين يبلغون الخمسين من العمر أو أكثر، وانخفضت إلى 39% في الفئة العمرية بين 18 و29 عاماً.

وأجريت الدراسة بعينة تمثيلية، تتألف من ألف شخص على الأقل في كل بلد.

أخبار ذات صلة

مصرع 11 و24 مفقوداً في زلزال ضرب الفلبين

مصرع 11 و24 مفقوداً في زلزال ضرب الفلبين

من هو &#34;العقل المدبر&#34; لهجمات سريلانكا؟

من هو "العقل المدبر" لهجمات سريلانكا؟

البيت الأبيض: غرينبلات لم يقل إن (صفقة القرن) لا تشمل حل الدولتين

البيت الأبيض: غرينبلات لم يقل إن (صفقة القرن) لا تشمل حل الدولتين

ارتفاع عدد ضحايا تفجيرات سريلانكا لـ 310

ارتفاع عدد ضحايا تفجيرات سريلانكا لـ 310

غداً.. قطار زعيم كوريا الشمالية المُصفّح يصل روسيا

غداً.. قطار زعيم كوريا الشمالية المُصفّح يصل روسيا

الجيش الإسرائيلي ينفي العثور على جثة الجاسوس (إيلي كوهين)

الجيش الإسرائيلي ينفي العثور على جثة الجاسوس (إيلي كوهين)

زيلينسكي... من ممثّل لدور الرئيس إلى ممثّل الشعب الأوكراني

زيلينسكي... من ممثّل لدور الرئيس إلى ممثّل الشعب الأوكراني

ترامب لديمقراطيي الكونغرس: لا يمكنكم إقالتي

ترامب لديمقراطيي الكونغرس: لا يمكنكم إقالتي

التعليقات

الدنيا حكايات

سقوط فناني &#34;أراب أيدول&#34;

سقوط فناني "أراب أيدول"

شؤون فلسطينية

بالتفاصيل: طفلة تنقذ حياة والدها عبر الاتصال بـ (الدفاع المدني) في جنين

بالتفاصيل: طفلة تنقذ حياة والدها عبر الاتصال بـ (الدفاع المدني) في جنين

الأوقاف تُطلق موقعاً إلكترونياً لتقديم طلبات للعمل في المساجد

الأوقاف تُطلق موقعاً إلكترونياً لتقديم طلبات للعمل في المساجد

الرئيس يُهنئ الملكة اليزابيث الثانية بعيد ميلادها

الرئيس يُهنئ الملكة اليزابيث الثانية بعيد ميلادها

استشهاد عامل من قباطية أثناء مطاردة الشرطة الإسرائيلية له داخل أراضي الـ48

استشهاد عامل من قباطية أثناء مطاردة الشرطة الإسرائيلية له داخل أراضي الـ48

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تُعلن عن منح دراسية في مالطا

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تُعلن عن منح دراسية في مالطا

أكثر من (400) مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى

أكثر من (400) مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى

صور: الدفاع المدني يُسيطر على حريق للخردة والمواد البلاستيكية غرب الخليل

صور: الدفاع المدني يُسيطر على حريق للخردة والمواد البلاستيكية غرب الخليل

غرينبلات يُهاجم حماس ويُحملها المسؤولية الكاملة عن أوضاع غزة

غرينبلات يُهاجم حماس ويُحملها المسؤولية الكاملة عن أوضاع غزة

منوعات

سوزان نجم الدين بالمستشفى بعد هبوط حاد بالدورة الدموية

سوزان نجم الدين بالمستشفى بعد هبوط حاد بالدورة الدموية

نيرمين الفقي تبهر جمهورها بطلة تنحت قوامها

نيرمين الفقي تبهر جمهورها بطلة تنحت قوامها

رغم بلوغه الـ 53 عاماً.. لماذا لم يتزوج سلمان خان حتى الآن؟

رغم بلوغه الـ 53 عاماً.. لماذا لم يتزوج سلمان خان حتى الآن؟

42 عملية تجميل و11 سنة على كرسي متحرك وفنان يحتفظ بدبلتها.. حكايات سماح أنور

42 عملية تجميل و11 سنة على كرسي متحرك وفنان يحتفظ بدبلتها.. حكايات سماح أنور

لن تصدق الشبه بينهم.. مشاهير يبدون كما لو كانوا توائم

لن تصدق الشبه بينهم.. مشاهير يبدون كما لو كانوا توائم

شاهد: عمرو دياب يحرج أحد معجبيه

شاهد: عمرو دياب يحرج أحد معجبيه

إهمال 3 عاملين بالتلفزيون السوري يتسبب بظهور فتاة &#34;عارية الصدر&#34; للأطفال

إهمال 3 عاملين بالتلفزيون السوري يتسبب بظهور فتاة "عارية الصدر" للأطفال

الفاشينيستا الفلسطينية علا فرحات تثير الجدل بفيديو جريء مع زوجها

الفاشينيستا الفلسطينية علا فرحات تثير الجدل بفيديو جريء مع زوجها

فيديو: الدكتورة (خلود) تكشف عدد الكيلوغرامات التي خسرتها منذ ولادتها..لن تتوقع الرقم

فيديو: الدكتورة (خلود) تكشف عدد الكيلوغرامات التي خسرتها منذ ولادتها..لن تتوقع الرقم

فيديو: ايتن عامر تستعرض رشاقتها بفستان قصير.. شاهد كيف اصبحت بعد الريجيم

فيديو: ايتن عامر تستعرض رشاقتها بفستان قصير.. شاهد كيف اصبحت بعد الريجيم

عربي

شاهد: إغلاق صناديق الاقتراع وبدء فرز الأصوات باستفتاء تعديلات الدستور المصري

شاهد: إغلاق صناديق الاقتراع وبدء فرز الأصوات باستفتاء تعديلات الدستور المصري

هل حان وقت الحسم في معركة طرابلس؟

هل حان وقت الحسم في معركة طرابلس؟

سريلانكا تعتقل سورياً لاستجوابه بشأن التفجيرات الدامية

سريلانكا تعتقل سورياً لاستجوابه بشأن التفجيرات الدامية

الجيش اليمني: مقتل عشرات الحوثيين بقصف جوي في صعدة

الجيش اليمني: مقتل عشرات الحوثيين بقصف جوي في صعدة