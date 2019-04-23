مسؤول فلسطيني: خطوات صعبة ضد الاحتلال حال استمرار التلكؤ بتطبيق تفاهمات التهدئة

خاص دنيا الوطنهدد مسؤول فلسطيني، في أحد الفصائل في قطاع غزة، الاحتلال الإسرائيلي، من إمكانية الذهاب لجولة تصعيد جديدة في قطاع غزة، في ظل تلكؤ حكومة بنيامين نتنياهو، بتطبيق التفاهمات، التي رعتها مصر، وعدة أطراف دولية.وقال المسؤول الذي "فضّل عدم الكشف عن هويته": إن التلكؤ الإسرائيلي، سيُقابله خطوات صعبة ضد الاحتلال في مستوطنات غلاف غزة، موضحًا أن نتنياهو، يُريد تحويل التفاهمات من اتفاقيات إلى وعودات، وهذا ما جعل التفاهمات تسير بوتيرة بطيئة، وبخطوات تتجاوز السياقات الزمنية التي جرى وضعها.وأشار المسؤول إلى أن إسرائيل، لم تلتزم بالجداول الزمنية التي تم الاتفاق عليها، رغم أن هنالك حراكًا دوليًا وعربيًا، للضغط على إسرائيل.وتابع: رصدنا خروقات إسرائيلية، منها ما يتعلق بحركة الأفراد على المعابر، وأيضًا خروقات على مستوى إطلاق النار على الصيادين، رغم أنهم بالأساس لم يصلوا لمناطق 15 ميلًا في بحر قطاع غزة، إضافة لإطلاق نار على المزارعين شرقي قطاع غزة.