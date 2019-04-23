استشهاد عامل من قباطية أثناء مطاردة الشرطة الإسرائيلية له داخل أراضي الـ48

رام الله - دنيا الوطناستشهد اليوم الثلاثاء، عامل من بلدة قباطية جنوب جنين، أثناء مطاردة الشرطة الإسرائيلية له في بلدة عرابة البطوف، داخل أراضي عام 48.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصدر أمني، إن الشاب محمد مجد كميل (السكران) استشهد، بعد سقوطه من علو أثناء مطاردة الشرطة الإسرائيلية في بلدة عرابة البطوف.