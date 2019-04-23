شؤون فلسطينية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تُعلن عن منح دراسية في مالطا

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تُعلن عن منح دراسية في مالطا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، عن توفر ثلاث منح دراسية في جامعة مالطا للعام 2019/2020 بمجال الماجستير.

ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.

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