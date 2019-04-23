صور: الدفاع المدني يُسيطر على حريق للخردة والمواد البلاستيكية غرب الخليل





رام الله - دنيا الوطنسيطرت طواقم الإطفاء في مركز دفاع مدني الياسرية، بمحافظة الخليل، فجراليوم الثلاثاء 23 نيسان/ أبريل 2019، على النيران التي اشتعلت في مجمع كبير للخردة والمخلفات البلاستيكية في منطقة وادي ريشة غرب الخليل.وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني، أن طواقم الإطفاء في مركز الياسرية وبمساندة من المتطوعين توجهت إلى مكان الحريق فور تلقيها البلاغ، حيث تمكنت الطواقم من السيطرة على النيران التي اشتعلت في أكوام كبيرة من الخردة وقد عملت الطواقم على عزل وتبريد مكان الحريق والحد من انتشار النيران ووصولها إلى المنازل المجاورة واتساع مساحتها، حيث عملت الطواقم أكثر من ثلاث ساعات متواصلة في المكان، للتأكد من إخماد الحريق بشكل كامل.من الجدير ذكره، أن سرعة الاستجابة لدى الطواقم والمتطوعين وإسنادهم بتنكات تزويد للماء، حالت دون حدوث كارثة في المنطقة، جراء وجود منازل ملاصقة لمكان الحريق ومجمعات مماثة للخردة.ويهيب مديرالدفاع المدني في محافظة الخليل، العقيد يزن يوسف عمر، بالمواطنين للإبلاغ السريع عن أي حادث أو حريق لما له من أثر في الحد من الخسائر والسيطرة على الحدث في بداياته، والالتزام دائماً بإجراءات الوقاية والسلامة العامة في أماكن العمل لحماية الأرواح والممتلكات.