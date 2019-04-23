تطمينات (مصرية) و(قطرية) لحماس: نتنياهو جدد التزامه بالتفاهمات الأخيرة

رام الله - دنيا الوطنقالت (القناة 13) الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، إن حركة حماس بغزة، حصلت على تأكيدات وتطمينات مصرية وقطرية، حول التزام نتنياهو بالتفاهمات الأخيرة التي تم التوصل إليها مع الحركة، بواسطة المخابرات مصرية.وذكرت القناة الإسرائيلية، أن إسرائيل أرسلت لحماس، عبر مصر وقطر، مؤشرات إيجابية حول التزام نتنياهو بتطبيق التفاهمات الأخيرة، التي تم تأجيلها لما بعد الانتخابات.وبحسب القناة الإسرائيلية، فإن إسرائيل سوف تلتزم بتنفيذ مشاريع إعمار البينة التحتية بقطاع غزة، وإصلاح شبكة الكهرباء، وتجديد دخول الأموال القطرية إلى قطاع غزة.وأشارت القناة، إلى أن مصادر بحركة حماس بغزة، أكدت على استلام الحركة لرسائل التطمينات الإسرائيلية، حول مصير التفاهمات الأخيرة، التي تم التوصل إليها قبل الانتخابات.