عربي

سريلانكا تعتقل سورياً لاستجوابه بشأن التفجيرات الدامية

سريلانكا تعتقل سورياً لاستجوابه بشأن التفجيرات الدامية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة (رويترز) للأنباء: إن الشرطة السريلانكية تحتجز مواطناً سورياً على خلفية التحقيقات بشأن التفجيرات الدامية التي شهدتها العاصمة كولومبو ومدن أخرى، يوم الأحد.

وحسب الوكالة، فإن "شعبة التحقيقات الإرهابية بالشرطة، اعتقلت مواطناً سورياً لاستجوابه في أعقاب تفجيرات الأحد"، وأكد مسؤولان آخران على صلة بالتحقيق صحة خبر الاعتقال.

وأضافت الوكالة، أن المواطن السوري، تم اعتقاله بعد استجواب المشتبه بهم في التفجيرات من السكان المحليين.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها إلى الآن عن الهجمات الانتحارية، التي وقعت صباح عيد الفصح يوم الأحد، واستهدفت ثلاث كنائس وأربعة فنادق في العاصمة كولومبو وضواحيها، وأسفرت عن مقتل 310 أشخاص وإصابة حوالي 500 شخص.

أخبار ذات صلة

شاهد: إغلاق صناديق الاقتراع وبدء فرز الأصوات باستفتاء تعديلات الدستور المصري

شاهد: إغلاق صناديق الاقتراع وبدء فرز الأصوات باستفتاء تعديلات الدستور المصري

هل حان وقت الحسم في معركة طرابلس؟

هل حان وقت الحسم في معركة طرابلس؟

الجيش اليمني: مقتل عشرات الحوثيين بقصف جوي في صعدة

الجيش اليمني: مقتل عشرات الحوثيين بقصف جوي في صعدة

الجيش السوري يتصدى لهجوم من تنظيم الدولة شرق دير الزور

الجيش السوري يتصدى لهجوم من تنظيم الدولة شرق دير الزور

ما هي تداعيات إعلان الجولان تحت السيادة الإسرائيلية؟ وهل من مواجهة عسكرية؟

ما هي تداعيات إعلان الجولان تحت السيادة الإسرائيلية؟ وهل من مواجهة عسكرية؟

السفارة السعودية بأمريكا تُوجه تحذيراً لمواطنيها

السفارة السعودية بأمريكا تُوجه تحذيراً لمواطنيها

المجلس العسكري الانتقالي بالسودان: الحل السياسي العاجل يمكن بالتوافق مع الجميع

المجلس العسكري الانتقالي بالسودان: الحل السياسي العاجل يمكن بالتوافق مع الجميع

(مكافأة مليونية) لمن يدلي بمعلومات حول نشاطات حزب الله

(مكافأة مليونية) لمن يدلي بمعلومات حول نشاطات حزب الله

التعليقات

الدنيا حكايات

سقوط فناني &#34;أراب أيدول&#34;

سقوط فناني "أراب أيدول"

شؤون فلسطينية

الأوقاف تُطلق موقعاً إلكترونياً لتقديم طلبات للعمل في المساجد

الأوقاف تُطلق موقعاً إلكترونياً لتقديم طلبات للعمل في المساجد

الرئيس يُهنئ الملكة اليزابيث الثانية بعيد ميلادها

الرئيس يُهنئ الملكة اليزابيث الثانية بعيد ميلادها

استشهاد عامل من قباطية أثناء مطاردة الشرطة الإسرائيلية له داخل أراضي الـ48

استشهاد عامل من قباطية أثناء مطاردة الشرطة الإسرائيلية له داخل أراضي الـ48

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تُعلن عن منح دراسية في مالطا

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تُعلن عن منح دراسية في مالطا

أكثر من (400) مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى

أكثر من (400) مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى

صور: الدفاع المدني يُسيطر على حريق للخردة والمواد البلاستيكية غرب الخليل

صور: الدفاع المدني يُسيطر على حريق للخردة والمواد البلاستيكية غرب الخليل

غرينبلات يُهاجم حماس ويُحملها المسؤولية الكاملة عن أوضاع غزة

غرينبلات يُهاجم حماس ويُحملها المسؤولية الكاملة عن أوضاع غزة

عيسى: القوة لا تخلق القانون ولا تُرتب حقوق السيادة

عيسى: القوة لا تخلق القانون ولا تُرتب حقوق السيادة

منوعات

سوزان نجم الدين بالمستشفى بعد هبوط حاد بالدورة الدموية

سوزان نجم الدين بالمستشفى بعد هبوط حاد بالدورة الدموية

نيرمين الفقي تبهر جمهورها بطلة تنحت قوامها

نيرمين الفقي تبهر جمهورها بطلة تنحت قوامها

رغم بلوغه الـ 53 عاماً.. لماذا لم يتزوج سلمان خان حتى الآن؟

رغم بلوغه الـ 53 عاماً.. لماذا لم يتزوج سلمان خان حتى الآن؟

42 عملية تجميل و11 سنة على كرسي متحرك وفنان يحتفظ بدبلتها.. حكايات سماح أنور

42 عملية تجميل و11 سنة على كرسي متحرك وفنان يحتفظ بدبلتها.. حكايات سماح أنور

لن تصدق الشبه بينهم.. مشاهير يبدون كما لو كانوا توائم

لن تصدق الشبه بينهم.. مشاهير يبدون كما لو كانوا توائم

شاهد: عمرو دياب يحرج أحد معجبيه

شاهد: عمرو دياب يحرج أحد معجبيه

إهمال 3 عاملين بالتلفزيون السوري يتسبب بظهور فتاة &#34;عارية الصدر&#34; للأطفال

إهمال 3 عاملين بالتلفزيون السوري يتسبب بظهور فتاة "عارية الصدر" للأطفال

الفاشينيستا الفلسطينية علا فرحات تثير الجدل بفيديو جريء مع زوجها

الفاشينيستا الفلسطينية علا فرحات تثير الجدل بفيديو جريء مع زوجها

فيديو: الدكتورة (خلود) تكشف عدد الكيلوغرامات التي خسرتها منذ ولادتها..لن تتوقع الرقم

فيديو: الدكتورة (خلود) تكشف عدد الكيلوغرامات التي خسرتها منذ ولادتها..لن تتوقع الرقم

فيديو: ايتن عامر تستعرض رشاقتها بفستان قصير.. شاهد كيف اصبحت بعد الريجيم

فيديو: ايتن عامر تستعرض رشاقتها بفستان قصير.. شاهد كيف اصبحت بعد الريجيم

عربي

شاهد: إغلاق صناديق الاقتراع وبدء فرز الأصوات باستفتاء تعديلات الدستور المصري

شاهد: إغلاق صناديق الاقتراع وبدء فرز الأصوات باستفتاء تعديلات الدستور المصري

هل حان وقت الحسم في معركة طرابلس؟

هل حان وقت الحسم في معركة طرابلس؟

سريلانكا تعتقل سورياً لاستجوابه بشأن التفجيرات الدامية

سريلانكا تعتقل سورياً لاستجوابه بشأن التفجيرات الدامية

الجيش اليمني: مقتل عشرات الحوثيين بقصف جوي في صعدة

الجيش اليمني: مقتل عشرات الحوثيين بقصف جوي في صعدة