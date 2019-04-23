غرينبلات يُهاجم حماس ويُحملها المسؤولية الكاملة عن أوضاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (يسرائيل هيوم)، أن مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، هاجم حركة حماس في مقال نُشر أمس الاثنين، في (نيويورك تايمز).وكتب غرينبلات، أن "حماس تسببت بالفوضى في غزة"، مضيفًا: "الحياة هناك صعبة وحزينة وغير طبيعية، المباني المزودة بمولدات الكهرباء وحدها التي تحظى بالكهرباء بشكل منتظم، ونقص الكهرباء يؤثر على كل جانب من جوانب الحياة- من الحفاظ على الطعام الطازج، وحتى معالجة مشاكل الصرف الصحي".وأوضح قائلًا: "إذا سألتم عن سبب وجود مثل هذه الظروف الصعبة في غزة، فإن معظم الناس سيقولون نفس الشيء: "الإسرائيليون".. العرب في إسرائيل يعيشون بحرية مقارنة بالعرب في بلدان أخرى في المنطقة، ويزدهر الفلسطينيون في الضفة الغربية، ويعيشون في مدن مستقرة، والعمال الذين حصلوا على التعليم يجدون الوظائف (رغم الحاجة إلى التحسين، مسالة حاولت إدارة ترامب المساعدة فيها، لكنها واجهت الصد من قبل السلطة الفلسطينية)".وتابع: إنهم يتاجرون مع إسرائيل ودول أخرى، ويحصلون على وظائف وفرص، والكهرباء متوفرة في غالبية الماكن، على مدار الساعة".وكتب غرينبلات: "لماذا يتقدم الآخرون للأمام بينما يغرق أهالي غزة في اليأس؟ لأن حماس، الحاكمة الفعلية لقطاع غزة، اتخذت خياراتها، حماس تصرح أن العنف وتدمير إسرائيل فقط سيؤديان إلى تحسن في حياة الفلسطينيين.. وسيلة الدفاع هذه لدى الفلسطينيين في غزة قادتهم إلى المشكلات التي يعانون منها اليوم: اقتصاد فاشل، مئات القتلى نتيجة العنف كل عام، وأحد أعلى معدلات البطالة في العالم، حماس هي المسؤولة عن الوضع في غزة".ويضيف غرينبلات: "لقد حاولت دول العالم مساعدة سكان غزة بشكل متكرر منذ عام 2007، عندما سيطرت حماس على قطاع غزة من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، لقد عرض المانحون بناء البنية التحتية وتحسين الاقتصاد، لكنهم يقررون منذ سنوات التراجع، لأن حماس وغيرها تطلق الصواريخ على إسرائيل".