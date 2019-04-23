عربي

الجيش اليمني: مقتل عشرات الحوثيين بقصف جوي في صعدة

الجيش اليمني: مقتل عشرات الحوثيين بقصف جوي في صعدة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجيش اليمني المدعوم من التحالف، أن عشرات من جماعة "أنصار الله" الحوثيين، قتلوا وأعُطبت عربات تابعة لهم بقصف جوي في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وقال المكتب الإعلامي لمحور كتاف في الجيش اليمني، في بيان على صفحته في (فيسبوك)، إن "مقاتلات التحالف تمكنت خلال الـ 24 ساعة الماضية، من استهداف وتدمير تسع عربات عسكرية تابعة للمليشيات الحوثية، وقتل العشرات من عناصرها بعمليات متفرقة في مديرية كتاف (شرق صعدة)".

وأشار إلى "أن العمليات النوعية تأتي بعد كسر الجيش هجوماً واسعاً وكبيراً للمليشيات، خلال اليومين الماضيين، على مواقع القوات الحكومية بالقرب من مركز مديرية كتاف، تكبدت فيه خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

ويقوم التحالف الذي تقوده السعودية، منذ 26 آذار/ مارس 2015، بتنفيذ عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي؛ لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/ يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم التالية.

أخبار ذات صلة

شاهد: إغلاق صناديق الاقتراع وبدء فرز الأصوات باستفتاء تعديلات الدستور المصري

شاهد: إغلاق صناديق الاقتراع وبدء فرز الأصوات باستفتاء تعديلات الدستور المصري

هل حان وقت الحسم في معركة طرابلس؟

هل حان وقت الحسم في معركة طرابلس؟

سريلانكا تعتقل سورياً لاستجوابه بشأن التفجيرات الدامية

سريلانكا تعتقل سورياً لاستجوابه بشأن التفجيرات الدامية

الجيش السوري يتصدى لهجوم من تنظيم الدولة شرق دير الزور

الجيش السوري يتصدى لهجوم من تنظيم الدولة شرق دير الزور

ما هي تداعيات إعلان الجولان تحت السيادة الإسرائيلية؟ وهل من مواجهة عسكرية؟

ما هي تداعيات إعلان الجولان تحت السيادة الإسرائيلية؟ وهل من مواجهة عسكرية؟

السفارة السعودية بأمريكا تُوجه تحذيراً لمواطنيها

السفارة السعودية بأمريكا تُوجه تحذيراً لمواطنيها

المجلس العسكري الانتقالي بالسودان: الحل السياسي العاجل يمكن بالتوافق مع الجميع

المجلس العسكري الانتقالي بالسودان: الحل السياسي العاجل يمكن بالتوافق مع الجميع

(مكافأة مليونية) لمن يدلي بمعلومات حول نشاطات حزب الله

(مكافأة مليونية) لمن يدلي بمعلومات حول نشاطات حزب الله

التعليقات

الدنيا حكايات

سقوط فناني &#34;أراب أيدول&#34;

سقوط فناني "أراب أيدول"

شؤون فلسطينية

الأوقاف تُطلق موقعاً إلكترونياً لتقديم طلبات للعمل في المساجد

الأوقاف تُطلق موقعاً إلكترونياً لتقديم طلبات للعمل في المساجد

الرئيس يُهنئ الملكة اليزابيث الثانية بعيد ميلادها

الرئيس يُهنئ الملكة اليزابيث الثانية بعيد ميلادها

استشهاد عامل من قباطية أثناء مطاردة الشرطة الإسرائيلية له داخل أراضي الـ48

استشهاد عامل من قباطية أثناء مطاردة الشرطة الإسرائيلية له داخل أراضي الـ48

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تُعلن عن منح دراسية في مالطا

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تُعلن عن منح دراسية في مالطا

أكثر من (400) مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى

أكثر من (400) مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى

صور: الدفاع المدني يُسيطر على حريق للخردة والمواد البلاستيكية غرب الخليل

صور: الدفاع المدني يُسيطر على حريق للخردة والمواد البلاستيكية غرب الخليل

غرينبلات يُهاجم حماس ويُحملها المسؤولية الكاملة عن أوضاع غزة

غرينبلات يُهاجم حماس ويُحملها المسؤولية الكاملة عن أوضاع غزة

عيسى: القوة لا تخلق القانون ولا تُرتب حقوق السيادة

عيسى: القوة لا تخلق القانون ولا تُرتب حقوق السيادة

منوعات

سوزان نجم الدين بالمستشفى بعد هبوط حاد بالدورة الدموية

سوزان نجم الدين بالمستشفى بعد هبوط حاد بالدورة الدموية

نيرمين الفقي تبهر جمهورها بطلة تنحت قوامها

نيرمين الفقي تبهر جمهورها بطلة تنحت قوامها

رغم بلوغه الـ 53 عاماً.. لماذا لم يتزوج سلمان خان حتى الآن؟

رغم بلوغه الـ 53 عاماً.. لماذا لم يتزوج سلمان خان حتى الآن؟

42 عملية تجميل و11 سنة على كرسي متحرك وفنان يحتفظ بدبلتها.. حكايات سماح أنور

42 عملية تجميل و11 سنة على كرسي متحرك وفنان يحتفظ بدبلتها.. حكايات سماح أنور

لن تصدق الشبه بينهم.. مشاهير يبدون كما لو كانوا توائم

لن تصدق الشبه بينهم.. مشاهير يبدون كما لو كانوا توائم

شاهد: عمرو دياب يحرج أحد معجبيه

شاهد: عمرو دياب يحرج أحد معجبيه

إهمال 3 عاملين بالتلفزيون السوري يتسبب بظهور فتاة &#34;عارية الصدر&#34; للأطفال

إهمال 3 عاملين بالتلفزيون السوري يتسبب بظهور فتاة "عارية الصدر" للأطفال

الفاشينيستا الفلسطينية علا فرحات تثير الجدل بفيديو جريء مع زوجها

الفاشينيستا الفلسطينية علا فرحات تثير الجدل بفيديو جريء مع زوجها

فيديو: الدكتورة (خلود) تكشف عدد الكيلوغرامات التي خسرتها منذ ولادتها..لن تتوقع الرقم

فيديو: الدكتورة (خلود) تكشف عدد الكيلوغرامات التي خسرتها منذ ولادتها..لن تتوقع الرقم

فيديو: ايتن عامر تستعرض رشاقتها بفستان قصير.. شاهد كيف اصبحت بعد الريجيم

فيديو: ايتن عامر تستعرض رشاقتها بفستان قصير.. شاهد كيف اصبحت بعد الريجيم

عربي

شاهد: إغلاق صناديق الاقتراع وبدء فرز الأصوات باستفتاء تعديلات الدستور المصري

شاهد: إغلاق صناديق الاقتراع وبدء فرز الأصوات باستفتاء تعديلات الدستور المصري

هل حان وقت الحسم في معركة طرابلس؟

هل حان وقت الحسم في معركة طرابلس؟

سريلانكا تعتقل سورياً لاستجوابه بشأن التفجيرات الدامية

سريلانكا تعتقل سورياً لاستجوابه بشأن التفجيرات الدامية

الجيش اليمني: مقتل عشرات الحوثيين بقصف جوي في صعدة

الجيش اليمني: مقتل عشرات الحوثيين بقصف جوي في صعدة