الجيش اليمني: مقتل عشرات الحوثيين بقصف جوي في صعدة

رام الله - دنيا الوطنأعلن الجيش اليمني المدعوم من التحالف، أن عشرات من جماعة "أنصار الله" الحوثيين، قتلوا وأعُطبت عربات تابعة لهم بقصف جوي في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.وقال المكتب الإعلامي لمحور كتاف في الجيش اليمني، في بيان على صفحته في (فيسبوك)، إن "مقاتلات التحالف تمكنت خلال الـ 24 ساعة الماضية، من استهداف وتدمير تسع عربات عسكرية تابعة للمليشيات الحوثية، وقتل العشرات من عناصرها بعمليات متفرقة في مديرية كتاف (شرق صعدة)".وأشار إلى "أن العمليات النوعية تأتي بعد كسر الجيش هجوماً واسعاً وكبيراً للمليشيات، خلال اليومين الماضيين، على مواقع القوات الحكومية بالقرب من مركز مديرية كتاف، تكبدت فيه خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".ويقوم التحالف الذي تقوده السعودية، منذ 26 آذار/ مارس 2015، بتنفيذ عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي؛ لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/ يناير من العام ذاته.وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم التالية.