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الجيش السوري يتصدى لهجوم من تنظيم الدولة شرق دير الزور

الجيش السوري يتصدى لهجوم من تنظيم الدولة شرق دير الزور
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة (سبوتنك) للأنباء، إن الجيش السوري نفى فجر الثلاثاء، تعرض مطار دير الزور العسكري لأي عدوان.

وأوضحت الوكالة، أن ما يتم تداوله حول استهداف المطار العسكري في مدينة دير الزور خاطئ تماماً، لافتةً إلى أن أصوات الانفجارات التي يتردد صداها في أحياء محافظة دير الزور لا سيما الشرقية منها، ناجمة عن تصدي قوات الجيش العربي السوري لمحاولة هجوم يقوم بها مسلحو تنظيم الدولة، على محور بلدة سيال على طريق دير الزور البوكمال، شرق المدينة.

وتناولت بعض وسائل الإعلام فجر اليوم، معلومات عن قيام طائرات الاحتلال الأمريكي وحلفائه باستهداف مطار دير الزور العسكري.

وتصاعدت خلال الأيام الأخيرة، هجمات تنيظم الدولة على مواقع الجيش السوري على المحاور المحاذية للطريق الواصل إلى معبر البوكمال الحدودي مع العراق، وذلك انسجاماً مع السعي المحموم للولايات المتحدة الأمريكية؛ لتأخير افتتاحه بين البلدين.

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