مصرع 11 و24 مفقوداً في زلزال ضرب الفلبين





وفي بادئ الأمر، ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وسلطات رصد الزلازل في الفلبين، أن قوة الزلزال 6.3 درجة لكن جرى تخفيض القوة بعد ذلك إلى 6.1 درجة.

رام الله - دنيا الوطنارتفع عدد قتلى زلزال الفلبين، الثلاثاء، إلى 11 شخصاً، و24 مفقوداً، حتى الآن، وفقاً لتقارير إعلامية عالمية.وقالت وكالة (أسوشيتد برس)، إن 11 شخصاً، لقوا حتفهم حتى الآن، إلى جانب وجود 24 مفقوداً، أغلبهم محاصر تحت أنقاض مبنى تجاري منهار.وكانت تقارير قالت مساء أمس الاثنين: إن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم، عندما ضرب زلزال قوته 6.1 درجة جزيرة لوزان الرئيسية في الفلبين، وفقاً لـ (رويترز).وقع الزلزال على بعد 60 كيلومتراً شمال غربي العاصمة مانيلا، مما أدى إلى عرقلة النقل الجوي والبري وخطوط السكك الحديدية، وألحق أضراراً بالمباني والبنية التحتية.وكان إقليم بامبانجا الأكثر تضرراً، حيث قالت ليليا بينيدا، حاكمة الإقليم عبر الهاتف، مستشهدة بمعلومات من مسؤولي التعامل مع الكوارث، إن ثمانية أشخاص قتلوا، وأصيب نحو 20.وقالت، إن رجال الإنقاذ يستخدمون المعدات الثقيلة والكلاب المدربة؛ للبحث عن أشخاص محاصرين بعد انهيار مبنى من أربعة طوابق.