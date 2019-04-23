شؤون فلسطينية

على خلفية التهدئة بغزة.. قيادية في حركة فتح تُهاجم الأمم المتحدة

على خلفية التهدئة بغزة.. قيادية في حركة فتح تُهاجم الأمم المتحدة
وقود قطري تحت رعاية الأمم المتحدة يدخل القطاع - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
هاجمت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، دلال سلامة، اليوم الثلاثاء، الأمم المتحدة على خلفية تفاهمات التهدئة، التي تم إبرامها بين حكومة الاحتلال، وحركة حماس في قطاع غزة.

وقالت سلامة في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن منظومة الأمم المتحدة، بدأت بعمل مقاربات من أجل حلول جزئية لجغرافيا فلسطينية، بعيداً عن المجموع الفلسطيني، وهذا خطر يهدد المستقبل.

وفيما يتعلق باجتماع المجلس المركزي، قالت سلامة: إن المجلس المركزي، هو برلمان الشعب الفلسطيني، والذي يمثل الشرعية الفلسطينية بكل مكوناتها.

وقالت: "بالتالي هذا البرلمان سينعقد في ظل ظروف بالغة الأهمية وقضيتنا تمر بمرحلة بالغة التعقيد، وسيقف هذا المجلس على آخر المستجدات للقضية".

وأضافت: أن هناك ضرورة لأن ينعقد هذا المجلس، ليس من أجل قرارات جديدة، حيث إن هناك جملة من القرارات السابقة، بتحديد العلاقات مع الاحتلال والولايات المتحدة التي تهادن دولة الاحتلال في مشروعها، وتعمل لفرض رؤيتها لتصفية القضية الفلسطينية. 

وتابعت سلامة: "هذه القرارات نقف أمامها لنتدارس ونحدد توجهاتنا، ونحدد خطتنا المستقبلية لحماية قضيتنا، وموضوع  الاعتراف بإسرائيل، لن يبقى قدراً حتمياً على شعبنا".

أخبار ذات صلة

تطمينات (مصرية) و(قطرية) لحماس: نتنياهو جدد التزامه بالتفاهمات الأخيرة

تطمينات (مصرية) و(قطرية) لحماس: نتنياهو جدد التزامه بالتفاهمات الأخيرة

غرينبلات يُهاجم حماس ويُحملها المسؤولية الكاملة عن أوضاع غزة

غرينبلات يُهاجم حماس ويُحملها المسؤولية الكاملة عن أوضاع غزة

مسيحيو غزة بدؤوا المغادرة للاحتفال بالأعياد المجيدة

مسيحيو غزة بدؤوا المغادرة للاحتفال بالأعياد المجيدة

عيسى: القوة لا تخلق القانون ولا تُرتب حقوق السيادة

عيسى: القوة لا تخلق القانون ولا تُرتب حقوق السيادة

حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة تطال 16 فلسطينياً

حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة تطال 16 فلسطينياً

حالة الطُرق في غزة اليوم الثلاثاء

حالة الطُرق في غزة اليوم الثلاثاء

قيادي فلسطيني: بعض مشاريع التهدئة مرهون بموافقة السلطة الفلسطينية

قيادي فلسطيني: بعض مشاريع التهدئة مرهون بموافقة السلطة الفلسطينية

إسراء الجعابيص تنتفض ضد جراح جسدها بخاطرة لزملائها الأسرى

إسراء الجعابيص تنتفض ضد جراح جسدها بخاطرة لزملائها الأسرى

التعليقات

الدنيا حكايات

سقوط فناني &#34;أراب أيدول&#34;

سقوط فناني "أراب أيدول"

شؤون فلسطينية

عيسى: القوة لا تخلق القانون ولا تُرتب حقوق السيادة

عيسى: القوة لا تخلق القانون ولا تُرتب حقوق السيادة

حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة تطال 16 فلسطينياً

حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة تطال 16 فلسطينياً

حالة الطُرق في غزة اليوم الثلاثاء

حالة الطُرق في غزة اليوم الثلاثاء

الطقس: الأجواء غائمة وارتفاع ملموس يطرأ على درجات الحرارة

الطقس: الأجواء غائمة وارتفاع ملموس يطرأ على درجات الحرارة

العملات: ارتفاع على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

العملات: ارتفاع على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

مصرع شاب بحادث سير وقع ببير نبالا والشرطة تباشر التحقيق

مصرع شاب بحادث سير وقع ببير نبالا والشرطة تباشر التحقيق

لاجئ فلسطيني بلبنان يحتاج 150 ألف دولار لعملية قلب.. كيف تحول لرأي عام؟

لاجئ فلسطيني بلبنان يحتاج 150 ألف دولار لعملية قلب.. كيف تحول لرأي عام؟

اشتية يتسلم التقرير السنوي للنيابة العامة

اشتية يتسلم التقرير السنوي للنيابة العامة

منوعات

لن تصدق الشبه بينهم.. مشاهير يبدون كما لو كانوا توائم

لن تصدق الشبه بينهم.. مشاهير يبدون كما لو كانوا توائم

شاهد: عمرو دياب يحرج أحد معجبيه

شاهد: عمرو دياب يحرج أحد معجبيه

إهمال 3 عاملين بالتلفزيون السوري يتسبب بظهور فتاة &#34;عارية الصدر&#34; للأطفال

إهمال 3 عاملين بالتلفزيون السوري يتسبب بظهور فتاة "عارية الصدر" للأطفال

الفاشينيستا الفلسطينية علا فرحات تثير الجدل بفيديو جريء مع زوجها

الفاشينيستا الفلسطينية علا فرحات تثير الجدل بفيديو جريء مع زوجها

فيديو: الدكتورة (خلود) تكشف عدد الكيلوغرامات التي خسرتها منذ ولادتها..لن تتوقع الرقم

فيديو: الدكتورة (خلود) تكشف عدد الكيلوغرامات التي خسرتها منذ ولادتها..لن تتوقع الرقم

فيديو: ايتن عامر تستعرض رشاقتها بفستان قصير.. شاهد كيف اصبحت بعد الريجيم

فيديو: ايتن عامر تستعرض رشاقتها بفستان قصير.. شاهد كيف اصبحت بعد الريجيم

آديل تنفصل عن زوجها

آديل تنفصل عن زوجها

مصيبة تحلّ على نادين خوري.. وفاة جميع أفراد عائلتها

مصيبة تحلّ على نادين خوري.. وفاة جميع أفراد عائلتها

أحمد إبراهيم لا يريد إنجاب أطفال من أنغام والسبب؟

أحمد إبراهيم لا يريد إنجاب أطفال من أنغام والسبب؟

سالي عبدالسلام تستغيث بالسفير المصري بسبب مافعله ضابط لبناني بوالدتها

سالي عبدالسلام تستغيث بالسفير المصري بسبب مافعله ضابط لبناني بوالدتها

عربي

السفارة السعودية بأمريكا تُوجه تحذيراً لمواطنيها

السفارة السعودية بأمريكا تُوجه تحذيراً لمواطنيها

المجلس العسكري الانتقالي بالسودان: الحل السياسي العاجل يمكن بالتوافق مع الجميع

المجلس العسكري الانتقالي بالسودان: الحل السياسي العاجل يمكن بالتوافق مع الجميع

(مكافأة مليونية) لمن يدلي بمعلومات حول نشاطات حزب الله

(مكافأة مليونية) لمن يدلي بمعلومات حول نشاطات حزب الله

قطر الأكثر أماناً في العالم وسوريا الأخطر عربياً

قطر الأكثر أماناً في العالم وسوريا الأخطر عربياً