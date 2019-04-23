دولي

من هو "العقل المدبر" لهجمات سريلانكا؟

من هو "العقل المدبر" لهجمات سريلانكا؟
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية، إن زهران هاشم، المنتمي لجماعة التوحيد، هو من بين المسلحين الذين يُزعم أنهم يقفون خلف التفجيرات، واصفةً إياه بالعقل المدبر.

وأوضحت الصحيفة، أن هاشم، نفذ عمليته على فندق شانغريلا، مشيرة إلى أنه كان يخطط للهجوم على المفوضية العليا الهندية في العاصمة كولومبو، في وقت سابق من الشهر الجاري، إلا أن العملية، أُحبطت.

وأضافت أن جماعة التوحيد، التي لم تعلن بعد مسؤوليتها عن الهجمات، لها تاريخ أسود في جرائم الكراهية والعنصرية، مبينةً أن عام 2017 شهد محاكمة عدد من قادة الجماعة بتهم السخرية من التماثيل البوذية، وإيذاء مشاعر المجتمع البوذي.

وكان هاشم، من بين المنتمين للجماعة، الذين نشروا عدة مقاطع فيديو على موقع (يوتيوب)، يحرضون فيها على التمييز العنصري على أساس ديني.

من جانبها، نقلت صحيفة (ميرور) البريطانية عن الخبير الأمني المقيم في سنغافورة، روهان كوناراتنا، قوله: إن جماعة التوحيد تعتبر فرعاً محلياً من تنظيم الدولة.

وأضاف الخبير الأمني: "من المعروف، أن عدداً من السريلانكيين المنضمين للجماعة، سافروا إلى سوريا والعراق من أجل الالتحاق بتنظيم الدولة".

وهزت سريلانكا، الأحد، هجمات إرهابية، استهدفت كنائس وفنادق بالتزامن مع عيد الفصح، وأدت إلى مقتل وإصابة المئات، لتترك بذلك "جماعة التوحيد الوطنية" بصمتها الدامية، وتسلط الضوء على عضوها، "العقل المدبر" زهران هاشم.

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