دولي

البيت الأبيض: غرينبلات لم يقل إن (صفقة القرن) لا تشمل حل الدولتين

البيت الأبيض: غرينبلات لم يقل إن (صفقة القرن) لا تشمل حل الدولتين
الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الأميركي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (يسرائيل هيوم)، أن كل ما خرج مؤخرًا من تصريحات نُسبت لجيسون غرينبلات، مستشار الرئيس الأمريكي، هي تقارير متضاربة.

وأوضحت الصحيفة، أنه بعد التقارير التي نشرت خلال عطلة الفصح، طلب البيت الأبيض التوضيح، أمس، بأن مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، لم يقل إن (صفقة القرن) لن تشمل حل الدولتين.

وقد جاء هذا الالتباس بعد المقابلة التي أجرتها شبكة أخبار (سكاي نيوز عربية) مع غرينبلات، بحسب البيت الأبيض.

وإضافة إلى ذلك، نقلت (سكاي نيوز) عن مسؤول بالبيت الأبيض قوله: إن "حل الدولتين له معنى مختلف لدى أناس مختلفين، وليس هناك فائدة من استخدام عبارة لم تحقق السلام مطلقًا".

وأضاف المسؤول في البيت الأبيض، أن "خطتنا توفر رؤية واضحة وواقعية ومفصلة؛ لكيفية رؤية السلام".

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