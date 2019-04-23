ارتفاع عدد ضحايا تفجيرات سريلانكا لـ 310

رام الله - دنيا الوطن

قال متحدث باسم الشرطة السريلانكية، اليوم الثلاثاء، إن حصيلة اعتداءات أحد الفصح في سريلانكا، ارتفعت لـ 310 إثر وفاة العديد من الأشخاص متأثرين بجراحهم.



وأوضح المتحدث روان غوناسيكيرا، أن نحو 500 شخص أصيبوا بجروح في التفجيرات، مضيفاً أن 40 شخصاً تم توقفيهم على خلفية الاعتداءات، التي اتهمت فيها الحكومة في وقت سابق جماعة التوحيد الوطنية بالوقوف وراءها.ومع ارتفاع عدد الضحايا، وقف الشعب السريلانكي، صباح اليوم الثلاثاء، ثلاث دقائق صمت في كل أنحاء البلاد حداداً على ضحايا سلسلة تفجيرات أحد الفصح.ومع بدء دقائق الصمت بالوقت الذي وقع فيه التفجير الأول الأحد، تم تنكيس الأعلام الوطنية، وأحنى السريلانكيون رؤوسهم.وأعلنت الحكومة يوم حداد وطني، تنكس فيه الأعلام في جميع المؤسسات الحكومية، وتغلق فيه محلات الخمور أبوابها، وتبث فيه المحطات الإذاعية والقنوات التلفزيونية الموسيقى الحزينة.وأمام كنيسة سانت أنطوني في كولومبو، حيث تم التفجير الأول الأحد صباحاً، تجمع عشرات الأشخاص لإضاءة الشموع وتشابكت أيديهم، وهم يصلون مغمضي الأعين.وقال المتحدث باسم الحكومة، راجيثا سياراتني، إن الحكومة تحقق فيما إذا كان للجماعة "دعم دولي"، مضيفاً: "لا نعتقد أن تنظيماً صغيراً في هذا البلد يمكنه القيام بكل ذلك".وأضاف: "نحقق في مسألة وجود دعم دولي لهم، وصلاتهم الأخرى وكيف جندوا انتحاريين هنا، وكيف صنعوا قنابل مثل هذه".وبحسب وثائق اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، فإن قائد الشرطة، أصدر في 11 نيسان/ أبريل تحذيراً يؤكد أن "وكالة استخبارات أجنبية" أفادت بأن "جماعة التوحيد الوطنية" تخطط لشن هجمات على كنائس، وعلى مفوضية الهند العليا في كولومبو.