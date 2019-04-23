حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة تطال 16 فلسطينياً

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 16 فلسطينياً، خلال حملة اعتقالات واسعة، نفذتها بمناطق متفرقة بالضفة الغربية.وقالت (القناة السابعة) الإسرائيلية، التي أوردت الخبر: إن قوات الجيش، اعتقلت من وصفتهم بـ (المطلوبين)، بزعم مشاركتهم في نشاطات أمنية.وأشارت القناة الإسرائيلية، إلى أنه تم نقل المعتقلين للتحقيق معهم، لدى الجهات الأمنية في إسرائيل.