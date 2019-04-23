حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة تطال 16 فلسطينياً
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 16 فلسطينياً، خلال حملة اعتقالات واسعة، نفذتها بمناطق متفرقة بالضفة الغربية.
وقالت (القناة السابعة) الإسرائيلية، التي أوردت الخبر: إن قوات الجيش، اعتقلت من وصفتهم بـ (المطلوبين)، بزعم مشاركتهم في نشاطات أمنية.
وأشارت القناة الإسرائيلية، إلى أنه تم نقل المعتقلين للتحقيق معهم، لدى الجهات الأمنية في إسرائيل.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 16 فلسطينياً، خلال حملة اعتقالات واسعة، نفذتها بمناطق متفرقة بالضفة الغربية.
وقالت (القناة السابعة) الإسرائيلية، التي أوردت الخبر: إن قوات الجيش، اعتقلت من وصفتهم بـ (المطلوبين)، بزعم مشاركتهم في نشاطات أمنية.
وأشارت القناة الإسرائيلية، إلى أنه تم نقل المعتقلين للتحقيق معهم، لدى الجهات الأمنية في إسرائيل.
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