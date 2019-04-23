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غداً.. قطار زعيم كوريا الشمالية المُصفّح يصل روسيا

غداً.. قطار زعيم كوريا الشمالية المُصفّح يصل روسيا
كيم جون أون
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة (سبوتنك) للأنباء: إنه من المتوقع وصول قطار زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الأربعاء إلى فلاديفوستوك.

وأوضحت الوكالة، نقلاً عن السكك الحديدية، أنه من المتوقع أن يصل قطار زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون "المصفح"، غداً الأربعاء، إلى أقصى شرق روسيا.

وأضافت: "يصل القطار في الصباح إلى محطة هسن، ومن ثم يتابع إلى أوسورييسك، من هناك إلى فلاديفوستوك، اليوم حركة القطارات وفقاً للجدول، ويمكن تغير الجدول الزمني أثناء حركة المرور القطار المدرع عبر خط خاسان- أوسوريسك، ثم في قطاع ترانسيب أوسوريسك- فلاديفوستوك".

وذكرت وكالة كوريا الشمالية المركزية الرسمية، فجر اليوم، أن الزعيم الكوري، "سيقوم قريباً بزيارة روسيا بدعوة من الرئيس، فلاديمير بوتين".

وأضافت الوكالة أن كيم سيجري خلال الزيارة محادثات مع بوتين، دون الكشف عن أي تفاصيل بخصوص موعد اللقاء وجدول أعماله.

ووصل وفد كوري شمالي كبير، يضم أكثر من 30 شخصاً إلى أقصى شرق روسيا صباح اليوم، حيث من المتوقع عقد لقاء بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون.

كما أكد الكرملين، في 18 من الشهر الجاري، أن زعيم كوريا الشمالية، سيزور روسيا قبل نهاية الشهر، تلبية لدعوة بوتين دون ذكر أي معلومات إضافية.

كما أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أمس الاثنين، أن الاستعدادات للقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، دخلت المرحلة النهائية، وسيعقد قبل نهاية الشهر الجاري.

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