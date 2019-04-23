الجيش الإسرائيلي ينفي العثور على جثة الجاسوس (إيلي كوهين)

رام الله - دنيا الوطن

نفى الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، ما يجري تداوله حول العثور على جثة الجاسوس الإسرائيلي، الذي أُعدم في سوريا، إيلي كوهين.





وقال الجيش، إن التقارير المتعلقة بعثور روسيا على جثة الجاسوس الإسرائيلي، إيلي كوهين، غير صحيحة، وفق ما أوردت (عكا أون لاين).



وأضاف جيش الاحتلال: "لا يوجد أي تقدم في تحديد مكان جثة الجاسوس كوهين".وكانت ​وزارة الخارجية الروسية​، قد أعلنت الأربعاء الماضي عن نفيها للأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، حول نقل ​روسيا​ لرفات عميل ​الموساد​ الإسرائيلي، إيلي كوهين، من ​سوريا​.