حالة الطُرق في غزة اليوم الثلاثاء





وأضافت "سجل لدى مكاتب تحقيقات حوادث الطرق في المحافظات الجنوبية للوطن خلال 24 ساعة الماضية خمسة حوادث مرورية، نتج عنها ثلاث إصابات، إلى جانب الأضرار التي لحقت بالمركبات، ومكونات الطريق".





ونوهت الشرطة إلى وجود سوق (دير البلح) في محافظة الوسطى، لذلك طالبت قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة أمان و كافية.

وأوضحت أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي (الرشيد الساحلي) و(صلاح الدين) منسابة بشكل اعتيادي مع وجود بعض الأعمال على الطريق، استكمالاً للمشروع القطري.

وأضافت: يتوجب على الجميع أخذ الاحتياطات اللازمة واتباع تعليمات أفراد شرطة المرور المتواجدين على الطريق.

وذكرت بأن عدم الإلتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياتك والآخرين للخطر.

وختمت: "في حالة وقوع الحوادث بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف، ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية".

رام الله - دنيا الوطنقالت شرطة المرور في غزة اليوم الثلاثاء: إن هناك حركة مرورية اعتيادية على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية.