شؤون فلسطينية

حالة الطُرق في غزة اليوم الثلاثاء

حالة الطُرق في غزة اليوم الثلاثاء
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قالت شرطة المرور في غزة اليوم الثلاثاء: إن هناك حركة مرورية اعتيادية على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية.

وأضافت "سجل لدى مكاتب تحقيقات حوادث الطرق في المحافظات الجنوبية للوطن خلال 24 ساعة الماضية خمسة حوادث مرورية، نتج عنها ثلاث إصابات، إلى جانب الأضرار التي لحقت بالمركبات، ومكونات الطريق". 

ونوهت الشرطة إلى وجود سوق (دير البلح) في محافظة الوسطى، لذلك طالبت قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة أمان و كافية.

وأوضحت أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي (الرشيد الساحلي) و(صلاح الدين) منسابة بشكل اعتيادي مع وجود بعض الأعمال على الطريق، استكمالاً للمشروع القطري.

وأضافت: يتوجب على الجميع أخذ الاحتياطات اللازمة واتباع تعليمات أفراد شرطة المرور المتواجدين على الطريق. 

وذكرت بأن عدم الإلتزام بالسرعة المسموح بها  تعرض حياتك والآخرين للخطر.

وختمت: "في حالة وقوع الحوادث بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف، ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية".

أخبار ذات صلة

تطمينات (مصرية) و(قطرية) لحماس: نتنياهو جدد التزامه بالتفاهمات الأخيرة

تطمينات (مصرية) و(قطرية) لحماس: نتنياهو جدد التزامه بالتفاهمات الأخيرة

غرينبلات يُهاجم حماس ويُحملها المسؤولية الكاملة عن أوضاع غزة

غرينبلات يُهاجم حماس ويُحملها المسؤولية الكاملة عن أوضاع غزة

مسيحيو غزة بدؤوا المغادرة للاحتفال بالأعياد المجيدة

مسيحيو غزة بدؤوا المغادرة للاحتفال بالأعياد المجيدة

على خلفية التهدئة بغزة.. قيادية في حركة فتح تُهاجم الأمم المتحدة

على خلفية التهدئة بغزة.. قيادية في حركة فتح تُهاجم الأمم المتحدة

عيسى: القوة لا تخلق القانون ولا تُرتب حقوق السيادة

عيسى: القوة لا تخلق القانون ولا تُرتب حقوق السيادة

حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة تطال 16 فلسطينياً

حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة تطال 16 فلسطينياً

قيادي فلسطيني: بعض مشاريع التهدئة مرهون بموافقة السلطة الفلسطينية

قيادي فلسطيني: بعض مشاريع التهدئة مرهون بموافقة السلطة الفلسطينية

إسراء الجعابيص تنتفض ضد جراح جسدها بخاطرة لزملائها الأسرى

إسراء الجعابيص تنتفض ضد جراح جسدها بخاطرة لزملائها الأسرى

التعليقات

الدنيا حكايات

سقوط فناني &#34;أراب أيدول&#34;

سقوط فناني "أراب أيدول"

شؤون فلسطينية

عيسى: القوة لا تخلق القانون ولا تُرتب حقوق السيادة

عيسى: القوة لا تخلق القانون ولا تُرتب حقوق السيادة

حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة تطال 16 فلسطينياً

حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة تطال 16 فلسطينياً

حالة الطُرق في غزة اليوم الثلاثاء

حالة الطُرق في غزة اليوم الثلاثاء

الطقس: الأجواء غائمة وارتفاع ملموس يطرأ على درجات الحرارة

الطقس: الأجواء غائمة وارتفاع ملموس يطرأ على درجات الحرارة

العملات: ارتفاع على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

العملات: ارتفاع على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

مصرع شاب بحادث سير وقع ببير نبالا والشرطة تباشر التحقيق

مصرع شاب بحادث سير وقع ببير نبالا والشرطة تباشر التحقيق

لاجئ فلسطيني بلبنان يحتاج 150 ألف دولار لعملية قلب.. كيف تحول لرأي عام؟

لاجئ فلسطيني بلبنان يحتاج 150 ألف دولار لعملية قلب.. كيف تحول لرأي عام؟

اشتية يتسلم التقرير السنوي للنيابة العامة

اشتية يتسلم التقرير السنوي للنيابة العامة

منوعات

لن تصدق الشبه بينهم.. مشاهير يبدون كما لو كانوا توائم

لن تصدق الشبه بينهم.. مشاهير يبدون كما لو كانوا توائم

شاهد: عمرو دياب يحرج أحد معجبيه

شاهد: عمرو دياب يحرج أحد معجبيه

إهمال 3 عاملين بالتلفزيون السوري يتسبب بظهور فتاة &#34;عارية الصدر&#34; للأطفال

إهمال 3 عاملين بالتلفزيون السوري يتسبب بظهور فتاة "عارية الصدر" للأطفال

الفاشينيستا الفلسطينية علا فرحات تثير الجدل بفيديو جريء مع زوجها

الفاشينيستا الفلسطينية علا فرحات تثير الجدل بفيديو جريء مع زوجها

فيديو: الدكتورة (خلود) تكشف عدد الكيلوغرامات التي خسرتها منذ ولادتها..لن تتوقع الرقم

فيديو: الدكتورة (خلود) تكشف عدد الكيلوغرامات التي خسرتها منذ ولادتها..لن تتوقع الرقم

فيديو: ايتن عامر تستعرض رشاقتها بفستان قصير.. شاهد كيف اصبحت بعد الريجيم

فيديو: ايتن عامر تستعرض رشاقتها بفستان قصير.. شاهد كيف اصبحت بعد الريجيم

آديل تنفصل عن زوجها

آديل تنفصل عن زوجها

مصيبة تحلّ على نادين خوري.. وفاة جميع أفراد عائلتها

مصيبة تحلّ على نادين خوري.. وفاة جميع أفراد عائلتها

أحمد إبراهيم لا يريد إنجاب أطفال من أنغام والسبب؟

أحمد إبراهيم لا يريد إنجاب أطفال من أنغام والسبب؟

سالي عبدالسلام تستغيث بالسفير المصري بسبب مافعله ضابط لبناني بوالدتها

سالي عبدالسلام تستغيث بالسفير المصري بسبب مافعله ضابط لبناني بوالدتها

عربي

السفارة السعودية بأمريكا تُوجه تحذيراً لمواطنيها

السفارة السعودية بأمريكا تُوجه تحذيراً لمواطنيها

المجلس العسكري الانتقالي بالسودان: الحل السياسي العاجل يمكن بالتوافق مع الجميع

المجلس العسكري الانتقالي بالسودان: الحل السياسي العاجل يمكن بالتوافق مع الجميع

(مكافأة مليونية) لمن يدلي بمعلومات حول نشاطات حزب الله

(مكافأة مليونية) لمن يدلي بمعلومات حول نشاطات حزب الله

قطر الأكثر أماناً في العالم وسوريا الأخطر عربياً

قطر الأكثر أماناً في العالم وسوريا الأخطر عربياً