الطقس: الأجواء غائمة وارتفاع ملموس يطرأ على درجات الحرارة

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 18-10 23-13 25-13 بيت لحم 18-10 23-13 25-13 رام الله والبيرة 17-9 22-12 24-12 طولكرم 23-12 26-14 28-14 نابلس 20-11 24-13 26-13 قلقيلية 23-12 26-14 28-14 جنين 22-12 26-12 28-13 سلفيت 18-10 23-13 25-13 طوباس 22-12 26-12 28-13 روابي 20-11 24-13 26-13 الخليل 16-9 21-12 24-12 غزه 22-13 24-14 26-15 أريحا 27-14 30-16 32-16 خانيونس 22-13 24-14 26-15 الأغوار الشمالية 25-12 28-14 30-14 رفح 23-12 25-13 25-14

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ بارداً نسبياً في المناطق الجبلية ربيعياً لطيفاً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 2-3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.الأربعاء: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ربيعياً لطيفاً في معظم المناطق حاراً نسبيا في الأغوار حيث يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ ربيعياً لطيفاً في معظم المناطق حاراً نسبياً في الأغوار ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3-4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الجمعة:يكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ ربيعياً لطيفاً في معظم المناطق حاراً نسبياً في الأغوار ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ثلاث درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: