وزيرة الصحة: لن نقبل الابتزاز السياسي من أجل المال وسنقلل الفترة الزمنية للتحويلات الطبية

رام الله - دنيا الوطنقالت وزيرة الصحة الدكتورة مي كيلة إنه تم وقف التحويلات الطبية الى اسرائيل في يوم 26/ مارس الماضي، وقد أرسلنا وفداً الى الاردن ومصر لايجاد البدائل عن المستشفيات الاسرائيلية لايجاد نفس الخدمة التي تقدمها اسرائيل.وأكدت كيلة في حديث متلفز رصدته (دنيا الوطن) أن الوزارة ترسل المرضى فقط للخارج للذين لا يتوفر لهم الخدمة في فلسطين، ولذلك نسعى لتوطين الخدمات الطبية ولن نترك أي مريض بدون خدمة.وأكدت أن قيمة التحويلات للخارج في عام 2017 كانت 125مليون دولار، 40مليون دولار منها للمستشفيات،وقد وصلتنا اليوم أول مسودة اتفاق، ونراهن على مصر والأردن، وهناك تجاوب لتقديم الخدمات للفلسطينيين.ونوهت الوزيرة الى أنهم لن يقبلوا الابتزاز السياسي مقابل المال، ونطلب من الاشقاء العرب مساعدتنا في ذلك، مبينة ان قرار وقف التحويلات هو قرار سياسي بامتياز وفقاً لقرار المجلس الوطني والمركزي بالانفكاك عن الاحتلال، مشيرة إلى ان الوزراة تصبو الى توفير كافة الخدمة في فلسطين دون الحاجة الى السفر.وتابعت كيلة حديثها قائلة أن اخر الاحصائيات لعدد المرضى الذين يتعالجون في اسرائيل منذ اعلان وقف التحويلات هو 1600حالة، منها ألف حالة لزراعة النخاع، وهؤلاء لا يوجد لهم علاج في فلسطين، وربما نستطيع توفير خدمات علاجية الأسبوع القادم.وأكدت أن المستشفيات الخاصة لديها خدمات فندقية وهذا الأمر ليس فقط بفلسطين بل في كل العالم، وليس عليها ضغوطات كما المستشفيات العامة.وأضافت كيلة" لا نسمح بالاستهانة بحياة المواطن، وسيكون هناك مسائلة حول اي تجاوزات للبعض، مضيفة أنه ندرس بالخروج بنظام تخدماتي تحويلي وبتكلفة أقل، سنقلل الفترة الزمنية للتحويلات الطبية".وعن خطة المئة يوم قالت كيلة:"ان هناك خطة نضعها لاعادة ثقة المواطن بالنظام الصحي، وتعزيز صمود المواطن في مناطق ج، مبينة أن هناك حلول لاستقدام كفاءات فلسطينة من الخارج لزراعة النخاع.وقالت كيلة: نحن بحاجة لتوسيع الأسرّة في المستشفيات الحكومية، فنحن بحاجة لبنية تحتية، سنعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية في المستشفيات.