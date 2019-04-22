مصرع شاب بحادث سير وقع ببير نبالا والشرطة تباشر التحقيق

رام الله - دنيا الوطنأفاد العقيد لؤي ارزيقات الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، بمصرع شاب (18 عاما)، اثر تعرضه لحادث سير وقع مساء اليوم الاثنين، في منطقة بير نبالا بالقدس.وأشار ارزيقات في تصريح له، إلى أن قوة من الشرطة توجهت الى مكان الحادث، وباشرت باجراءات التحقيق؛ للوقوف على أسبابه.