ترامب: لا يمكنكم إقالتي

والأسبوع الماضي نُشرت نسخة مختصرة من تقرير المحقق الخاص روبرت مولر المؤلف من 450 صفحة في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية والعلاقات السرية بين موسكو وفريق ترامب على مدى عامين تقريبا.





ووفقا لملخص التقرير الذي نشره وزير العدل الأمريكي وليام بار، فإن مولر لم يجد دليلا يثبت أن حملة ترامب تواطأت مع روسيا في انتخابات 2016 أو أن الرئيس سعى لعرقلة العدالة، لكن التقرير لم يؤكد براءة ترامب.





واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التحقيق الذي أجراه المحقق الخاص روبرت مولر في تدخل روسيا المزعوم بالانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016، خيانة عظمى.