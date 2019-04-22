دولي

ترامب: لا يمكنكم إقالتي

ترامب: لا يمكنكم إقالتي
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الكونغرس لا يستطيع أن يقيله بسبب نتائج تقرير المحقق الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية ومحاولاته عرقلة التحقيق.

ونشر ترامب يوم الاثنين تغريدة على موقع تويتر قال فيها: "فقط الجرائم الكبرى والجنح يمكن أن تؤدي إلى إجراءات العزل. لم تكن هناك جرائم من قبلي (لا تواطؤ ولا عرقلة)، لذا لا يمكنكم إقالتي".

وأضاف "الديمقراطيون هم الذين ارتكبوا الجرائم وليس رئيسكم الجمهوري.. تنقلب الطاولة أخيرا على حملة المطاردة".

والأسبوع الماضي نُشرت نسخة مختصرة من تقرير المحقق الخاص روبرت مولر المؤلف من 450 صفحة في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية والعلاقات السرية بين موسكو وفريق ترامب على مدى عامين تقريبا.

ووفقا لملخص التقرير الذي نشره وزير العدل الأمريكي وليام بار، فإن مولر لم يجد دليلا يثبت أن حملة ترامب تواطأت مع روسيا في انتخابات 2016 أو أن الرئيس سعى لعرقلة العدالة، لكن التقرير لم يؤكد براءة ترامب.

واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التحقيق الذي أجراه المحقق الخاص روبرت مولر في تدخل روسيا المزعوم بالانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016، خيانة عظمى.

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