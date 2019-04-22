(مكافأة مليونية) لمن يدلي بمعلومات حول نشاطات حزب الله



وقالت الوزارة خلال مؤتمر صحافي اليوم (الاثنين)، إن حزب الله يحاول التخفي وراء قناع الدفاع على لبنان وفق ما أوردته صحيفة (الشرق الأوسط).



وأضافت أن إيران تستخدم الإرهاب كآداة أساسية لتسيير الدولة، مشددة على أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على طهران ووسطائها في المنطقة.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن رصد مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات حول النشاطات المالية لميليشيا «حزب الله".