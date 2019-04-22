قطر الأكثر أماناً في العالم وسوريا الأخطر عربياً

رام الله - دنيا الوطنتصدرت دولة قطر قائمة الدول الأكثر أمناً عربياً وعالمياً، في حين صنفت سوريا أخطر دولة بين الدول العربية من حيث معدل الجريمة، وذلك على أحدث قائمة سنوية صنفت 118 دولة.جاء ذلك في إحصائية "مؤشر الجرائم في العالم 2019"، نشرها موقع "نمبيو" الذي يضم أكبر قاعدة بيانات حول المدن ونسب الغلاء والجريمة فيها، موضحاً أنه يستند في وضع إحصائياته إلى بيانات تعود لآخر 36 شهراً، وينشر تلك الإحصائيات مرتين كل عام بحسب ما أورده موقع "الخلج أون لاين"واحتلت اليابان المركز الثاني عالمياً، وجاءت الإمارات في المركز الثالث، وصُنفت سلطنة عُمان في المرتبة 14، والسعودية بالمركز 25 على قائمة الدول الأكثر أمناً.من جهة أخرى جاءت فنزويلا بالمركز الأول من حيث نسب الجرائم، وجاءت جنوب أفريقيا في المركز الرابع، تلتها أفغانستان في المركز الخامس.ووفق الموقع فإن الدولة التي فيها أقل معدل جريمة في العالم، تعتبر الأكثر أمناً، والعكس بالعكس.وصنف الموقع سوريا الدولة الأخطر بين الدول العربية، حيث جاءت في المرتبة الـ16 عالمياً على قائمة الدول الأعلى من حيث معدل الجريمة، بواقع 63.59 نقطة، تلتها الصومال في المرتبة 20 بواقع 60.10 نقطة، ومن ثم ليبيا في المركز 22، بواقع 59.18 نقطة.