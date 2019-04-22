عربي

قطر الأكثر أماناً في العالم وسوريا الأخطر عربياً

قطر الأكثر أماناً في العالم وسوريا الأخطر عربياً
رام الله - دنيا الوطن
تصدرت دولة قطر قائمة الدول الأكثر أمناً عربياً وعالمياً، في حين صنفت سوريا أخطر دولة بين الدول العربية من حيث معدل الجريمة، وذلك على أحدث قائمة سنوية صنفت 118 دولة.

جاء ذلك في إحصائية "مؤشر الجرائم في العالم 2019"، نشرها موقع "نمبيو" الذي يضم أكبر قاعدة بيانات حول المدن ونسب الغلاء والجريمة فيها، موضحاً أنه يستند في وضع إحصائياته إلى بيانات تعود لآخر 36 شهراً، وينشر تلك الإحصائيات مرتين كل عام بحسب ما أورده موقع "الخلج أون لاين"

واحتلت اليابان المركز الثاني عالمياً، وجاءت الإمارات في المركز الثالث، وصُنفت سلطنة عُمان في المرتبة 14، والسعودية بالمركز 25 على قائمة الدول الأكثر أمناً.

من جهة أخرى جاءت فنزويلا بالمركز الأول من حيث نسب الجرائم، وجاءت جنوب أفريقيا في المركز الرابع، تلتها أفغانستان في المركز الخامس.

ووفق الموقع فإن الدولة التي فيها أقل معدل جريمة في العالم، تعتبر الأكثر أمناً، والعكس بالعكس.

وصنف الموقع سوريا الدولة الأخطر بين الدول العربية، حيث جاءت في المرتبة الـ16 عالمياً على قائمة الدول الأعلى من حيث معدل الجريمة، بواقع 63.59 نقطة، تلتها الصومال في المرتبة 20 بواقع 60.10 نقطة، ومن ثم ليبيا في المركز 22، بواقع 59.18 نقطة.

أخبار ذات صلة

(مكافأة مليونية) لمن يدلي بمعلومات حول نشاطات حزب الله

(مكافأة مليونية) لمن يدلي بمعلومات حول نشاطات حزب الله

السعودية تُنفذ حكم القتل تعزيراً في حق صدام حسين

السعودية تُنفذ حكم القتل تعزيراً في حق صدام حسين

نصر الله يَستبعد شن إسرائيل حرباً على لبنان

نصر الله يَستبعد شن إسرائيل حرباً على لبنان

أمير الكويت: موقفنا ثابت تجاه الفلسطينيين وقضيتهم ولن ندخر جهداً للدفاع عن القدس

أمير الكويت: موقفنا ثابت تجاه الفلسطينيين وقضيتهم ولن ندخر جهداً للدفاع عن القدس

البشير في زنزانته بحالة نفسية صعبة ويرفض الطعام

البشير في زنزانته بحالة نفسية صعبة ويرفض الطعام

القضاء العسكري الجزائري يُلاحق قائدين عسكريين بتهمة تبديد أسلحة

القضاء العسكري الجزائري يُلاحق قائدين عسكريين بتهمة تبديد أسلحة

الحرس الثوري الإيراني: أبعدنا قوة إماراتية كانت تسعى لاستعادة سفينة تهريب

الحرس الثوري الإيراني: أبعدنا قوة إماراتية كانت تسعى لاستعادة سفينة تهريب

خالد يوسف: &#34;26 عائلة لازم يروحوا النار حدف بسبب جمال عبد الناصر&#34;

خالد يوسف: "26 عائلة لازم يروحوا النار حدف بسبب جمال عبد الناصر"

التعليقات

الدنيا حكايات

سقوط فناني &#34;أراب أيدول&#34;

سقوط فناني "أراب أيدول"

شؤون فلسطينية

الأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاماً و10 آلاف دينار لمدان بالإتجار بالمخدرات

الأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاماً و10 آلاف دينار لمدان بالإتجار بالمخدرات

&#34;الهيئة الوطنية&#34; تدعو لأوسع مشاركة في جمعة &#34;الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام&#34;

"الهيئة الوطنية" تدعو لأوسع مشاركة في جمعة "الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام"

اشتية يطالب الدول الأجنبية بسحب جوازات مواطنيها الذين يقيمون في المستوطنات

اشتية يطالب الدول الأجنبية بسحب جوازات مواطنيها الذين يقيمون في المستوطنات

أكثر من 400 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى اليوم

أكثر من 400 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى اليوم

عصام يوسف: وصول كميات من الأدوية لغزة ضمن قافلة أميال من الابتسامات

عصام يوسف: وصول كميات من الأدوية لغزة ضمن قافلة أميال من الابتسامات

مجدلاني يؤكد اهمية المؤسسات الفلسطينية في البلدة القديمة بالعاصمة القدس وتعزيز صمودها

مجدلاني يؤكد اهمية المؤسسات الفلسطينية في البلدة القديمة بالعاصمة القدس وتعزيز صمودها

وزيرة شؤون المرأة تقدم واجب العزاء بحارسة الجبل

وزيرة شؤون المرأة تقدم واجب العزاء بحارسة الجبل

وزيرة الصحة تُشيد باتفاقية إعفاء عائلات الأسرى من رسوم الكشف الطبي

وزيرة الصحة تُشيد باتفاقية إعفاء عائلات الأسرى من رسوم الكشف الطبي

منوعات

فيديو: الدكتورة (خلود) تكشف عدد الكيلوغرامات التي خسرتها منذ ولادتها..لن تتوقع الرقم

فيديو: الدكتورة (خلود) تكشف عدد الكيلوغرامات التي خسرتها منذ ولادتها..لن تتوقع الرقم

فيديو: ايتن عامر تستعرض رشاقتها بفستان قصير.. شاهد كيف اصبحت بعد الريجيم

فيديو: ايتن عامر تستعرض رشاقتها بفستان قصير.. شاهد كيف اصبحت بعد الريجيم

آديل تنفصل عن زوجها

آديل تنفصل عن زوجها

مصيبة تحلّ على نادين خوري.. وفاة جميع أفراد عائلتها

مصيبة تحلّ على نادين خوري.. وفاة جميع أفراد عائلتها

أحمد إبراهيم لا يريد إنجاب أطفال من أنغام والسبب؟

أحمد إبراهيم لا يريد إنجاب أطفال من أنغام والسبب؟

سالي عبدالسلام تستغيث بالسفير المصري بسبب مافعله ضابط لبناني بوالدتها

سالي عبدالسلام تستغيث بالسفير المصري بسبب مافعله ضابط لبناني بوالدتها

ميسون ابنة الداعية طارق سويدان تثير الجدل بقصيدة غزلية جريئة

ميسون ابنة الداعية طارق سويدان تثير الجدل بقصيدة غزلية جريئة

شمعون آران ينشر صوراً نادرة لليلى مراد ويدعي: لديها عائلة كبيرة بإسرائيل

شمعون آران ينشر صوراً نادرة لليلى مراد ويدعي: لديها عائلة كبيرة بإسرائيل

شاهد رومانسية أنغام وزوجها في أول جلسة تصوير تجمعهما

شاهد رومانسية أنغام وزوجها في أول جلسة تصوير تجمعهما

ابنة روبي تضاهيها جمالاً.. نُسخة من والدتها

ابنة روبي تضاهيها جمالاً.. نُسخة من والدتها

عربي

(مكافأة مليونية) لمن يدلي بمعلومات حول نشاطات حزب الله

(مكافأة مليونية) لمن يدلي بمعلومات حول نشاطات حزب الله

قطر الأكثر أماناً في العالم وسوريا الأخطر عربياً

قطر الأكثر أماناً في العالم وسوريا الأخطر عربياً

البشير في زنزانته بحالة نفسية صعبة ويرفض الطعام

البشير في زنزانته بحالة نفسية صعبة ويرفض الطعام

القضاء العسكري الجزائري يُلاحق قائدين عسكريين بتهمة تبديد أسلحة

القضاء العسكري الجزائري يُلاحق قائدين عسكريين بتهمة تبديد أسلحة