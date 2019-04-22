دولي

"إسرائيل" تؤكد وجود كنيس يهودي في دبي

"إسرائيل" تؤكد وجود كنيس يهودي في دبي
رام الله - دنيا الوطن
كشف أحد حسابات الخارجية الإسرائيلية على موقع "تويتر" وجود أول كنيس يهودي سري في جزيرة العرب، والواقع في مدينة دبي الإماراتية، تزامناً مع وضع حجر الأساس لأول معبد هندوسي في الخليج.

واعتبر حساب "إسرائيل في الخليج" أنّ "خطوة الإمارات في وضع حجر الأساس لمعبد هندوسي يعد احتراماً لأتباع مختلف الديانات التي تعيش على أرضها"، وأكّد الحساب أن حكومتها (أبوظبي) "توجت ذلك بوجود كنيس بمدينة دبي".

وضعت الإمارات حجر الأساس لأول معبد هندوسي في الخليج. نبارك حكومة الإمارات على هذه الخطوة التي تؤكد تسامحها الديني واحترامها لأتباع مختلف الديانات التي تعيش على أرضها، وهو ما توج بوجود كنيس يهودي أيضا في دبي لتتعانق المساجد والكنس والمعابد تحت مظلة الإمارات

ويعد هذا أول اعتراف رسمي بوجود الكنيس، وكانت القناة الإسرائيلية الثانية قد قالت، في ديسمبر 2018، إن كنيساً بني في إمارة دبي بموافقة من السلطات الإماراتية التي أشرفت عليه على مدار ثلاث سنوات مضت.

من جانبها ذكرت القناة الإسرائيلية أن رجال الأعمال اليهود في دبي أكدوا أنه تم العمل في الكنيس السري الذي أقاموه منذ سنوات.

وفي نهاية عام 2018، أفادت وكالة بلومبيرغ أن جالية يهودية وليدة بالإمارات أنشأت أول كنيس لها في دبي، حيث يضم المكان معبداً للصلاة ومطبخاً لإعداد الطعام وفق الشريعة اليهودية.

ودشنت الإمارات، أول من أمس السبت، أول معبد هندوسي في العاصمة أبوظبي، وذلك بوضع حجر الأساس بحضور رسمي، إلى جانب آلاف من الجالية الهندية في البلاد.

أخبار ذات صلة

ترامب: لا يمكنكم إقالتي

ترامب: لا يمكنكم إقالتي

رداً على العقوبات الأمريكية.. الحرس الثوري الإيراني يهدد: سنغلق مضيق هرمز

رداً على العقوبات الأمريكية.. الحرس الثوري الإيراني يهدد: سنغلق مضيق هرمز

رسميا: ترامب يعلن تشديد العقوبات على إيران

رسميا: ترامب يعلن تشديد العقوبات على إيران

العثور على 87 جهاز تفجير قنابل بموقف الحافلات الرئيسي بالعاصمة السريلانكية

العثور على 87 جهاز تفجير قنابل بموقف الحافلات الرئيسي بالعاصمة السريلانكية

دعوات إسرائيلية لفتح تحقيق في &#34;تزوير محتمل&#34; بانتخابات الكنيست

دعوات إسرائيلية لفتح تحقيق في "تزوير محتمل" بانتخابات الكنيست

تشكيل نتنياهو لحكومته &#34;مُهدد&#34;

تشكيل نتنياهو لحكومته "مُهدد"

سابقة تاريخية في انتخابات الرئاسة الأوكرانية

سابقة تاريخية في انتخابات الرئاسة الأوكرانية

(سريلانكا) ترفع حظر التجول بعد هجمات أدت لمقتل 290 شخصاً وإصابة 500

(سريلانكا) ترفع حظر التجول بعد هجمات أدت لمقتل 290 شخصاً وإصابة 500

التعليقات

الدنيا حكايات

سقوط فناني &#34;أراب أيدول&#34;

سقوط فناني "أراب أيدول"

شؤون فلسطينية

الأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاماً و10 آلاف دينار لمدان بالإتجار بالمخدرات

الأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاماً و10 آلاف دينار لمدان بالإتجار بالمخدرات

&#34;الهيئة الوطنية&#34; تدعو لأوسع مشاركة في جمعة &#34;الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام&#34;

"الهيئة الوطنية" تدعو لأوسع مشاركة في جمعة "الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام"

اشتية يطالب الدول الأجنبية بسحب جوازات مواطنيها الذين يقيمون في المستوطنات

اشتية يطالب الدول الأجنبية بسحب جوازات مواطنيها الذين يقيمون في المستوطنات

أكثر من 400 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى اليوم

أكثر من 400 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى اليوم

عصام يوسف: وصول كميات من الأدوية لغزة ضمن قافلة أميال من الابتسامات

عصام يوسف: وصول كميات من الأدوية لغزة ضمن قافلة أميال من الابتسامات

مجدلاني يؤكد اهمية المؤسسات الفلسطينية في البلدة القديمة بالعاصمة القدس وتعزيز صمودها

مجدلاني يؤكد اهمية المؤسسات الفلسطينية في البلدة القديمة بالعاصمة القدس وتعزيز صمودها

وزيرة شؤون المرأة تقدم واجب العزاء بحارسة الجبل

وزيرة شؤون المرأة تقدم واجب العزاء بحارسة الجبل

وزيرة الصحة تُشيد باتفاقية إعفاء عائلات الأسرى من رسوم الكشف الطبي

وزيرة الصحة تُشيد باتفاقية إعفاء عائلات الأسرى من رسوم الكشف الطبي

منوعات

فيديو: الدكتورة (خلود) تكشف عدد الكيلوغرامات التي خسرتها منذ ولادتها..لن تتوقع الرقم

فيديو: الدكتورة (خلود) تكشف عدد الكيلوغرامات التي خسرتها منذ ولادتها..لن تتوقع الرقم

فيديو: ايتن عامر تستعرض رشاقتها بفستان قصير.. شاهد كيف اصبحت بعد الريجيم

فيديو: ايتن عامر تستعرض رشاقتها بفستان قصير.. شاهد كيف اصبحت بعد الريجيم

آديل تنفصل عن زوجها

آديل تنفصل عن زوجها

مصيبة تحلّ على نادين خوري.. وفاة جميع أفراد عائلتها

مصيبة تحلّ على نادين خوري.. وفاة جميع أفراد عائلتها

أحمد إبراهيم لا يريد إنجاب أطفال من أنغام والسبب؟

أحمد إبراهيم لا يريد إنجاب أطفال من أنغام والسبب؟

سالي عبدالسلام تستغيث بالسفير المصري بسبب مافعله ضابط لبناني بوالدتها

سالي عبدالسلام تستغيث بالسفير المصري بسبب مافعله ضابط لبناني بوالدتها

ميسون ابنة الداعية طارق سويدان تثير الجدل بقصيدة غزلية جريئة

ميسون ابنة الداعية طارق سويدان تثير الجدل بقصيدة غزلية جريئة

شمعون آران ينشر صوراً نادرة لليلى مراد ويدعي: لديها عائلة كبيرة بإسرائيل

شمعون آران ينشر صوراً نادرة لليلى مراد ويدعي: لديها عائلة كبيرة بإسرائيل

شاهد رومانسية أنغام وزوجها في أول جلسة تصوير تجمعهما

شاهد رومانسية أنغام وزوجها في أول جلسة تصوير تجمعهما

ابنة روبي تضاهيها جمالاً.. نُسخة من والدتها

ابنة روبي تضاهيها جمالاً.. نُسخة من والدتها

عربي

(مكافأة مليونية) لمن يدلي بمعلومات حول نشاطات حزب الله

(مكافأة مليونية) لمن يدلي بمعلومات حول نشاطات حزب الله

قطر الأكثر أماناً في العالم وسوريا الأخطر عربياً

قطر الأكثر أماناً في العالم وسوريا الأخطر عربياً

البشير في زنزانته بحالة نفسية صعبة ويرفض الطعام

البشير في زنزانته بحالة نفسية صعبة ويرفض الطعام

القضاء العسكري الجزائري يُلاحق قائدين عسكريين بتهمة تبديد أسلحة

القضاء العسكري الجزائري يُلاحق قائدين عسكريين بتهمة تبديد أسلحة