"إسرائيل" تؤكد وجود كنيس يهودي في دبي

رام الله - دنيا الوطنكشف أحد حسابات الخارجية الإسرائيلية على موقع "تويتر" وجود أول كنيس يهودي سري في جزيرة العرب، والواقع في مدينة دبي الإماراتية، تزامناً مع وضع حجر الأساس لأول معبد هندوسي في الخليج.واعتبر حساب "إسرائيل في الخليج" أنّ "خطوة الإمارات في وضع حجر الأساس لمعبد هندوسي يعد احتراماً لأتباع مختلف الديانات التي تعيش على أرضها"، وأكّد الحساب أن حكومتها (أبوظبي) "توجت ذلك بوجود كنيس بمدينة دبي".وضعت الإمارات حجر الأساس لأول معبد هندوسي في الخليج. نبارك حكومة الإمارات على هذه الخطوة التي تؤكد تسامحها الديني واحترامها لأتباع مختلف الديانات التي تعيش على أرضها، وهو ما توج بوجود كنيس يهودي أيضا في دبي لتتعانق المساجد والكنس والمعابد تحت مظلة الإماراتويعد هذا أول اعتراف رسمي بوجود الكنيس، وكانت القناة الإسرائيلية الثانية قد قالت، في ديسمبر 2018، إن كنيساً بني في إمارة دبي بموافقة من السلطات الإماراتية التي أشرفت عليه على مدار ثلاث سنوات مضت.من جانبها ذكرت القناة الإسرائيلية أن رجال الأعمال اليهود في دبي أكدوا أنه تم العمل في الكنيس السري الذي أقاموه منذ سنوات.وفي نهاية عام 2018، أفادت وكالة بلومبيرغ أن جالية يهودية وليدة بالإمارات أنشأت أول كنيس لها في دبي، حيث يضم المكان معبداً للصلاة ومطبخاً لإعداد الطعام وفق الشريعة اليهودية.ودشنت الإمارات، أول من أمس السبت، أول معبد هندوسي في العاصمة أبوظبي، وذلك بوضع حجر الأساس بحضور رسمي، إلى جانب آلاف من الجالية الهندية في البلاد.