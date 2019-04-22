أبو عيطة مخاطباً أبو مرزوق: الرئيس عباس لا ينتظر منكم الإشادة بمواقفه

قال نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، فايز أبوعيطة، اليوم الاثنين، رداً على تصريحات القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق، والتي أشاد فيها بمواقف الرئيس محمود عباس خلال القمة العربية.





وخاطب أبو عيطة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) القيادي أبو مرزوق قائلاً: "الرئيس لا ينتظر منكم الإشادة بمواقفه، فهذا واجبه ومسؤوليته التى يعرفها جيداً".

وأوضح أبو عيطة، "أن مواجهة صفقة القرن ونوايا نتنياهو الخبيثة بفصل غزة، وتكريس الانقسام، تستوجب من حركة حماس الاستجابة الفورية لتنفيذ اتفاق القاهرة أكتوبر 2017".





وأضاف:" بهذا تتحقق المصالحة، ونجنب شعبنا ويلات الانقسام ونفوت الفرصة على نتنياهو وترامب".





وكان أبو مرزوق قد غرد اليوم عبر (تويتر) قائلاً: "إن خطوة أبومازن بدعوة العرب في بيتهم الجامع لتوحيد موقفهم تجاه صفقة القرن، التي تستهدف قضيتنا الوطنية وتحريضهم على السياسة الإسرائيلية، التي انتهكت كل اتفاقياتها معه، وطلب وقوفهم معه، عمل يستحق الإشادة".

رام الله - دنيا الوطن