شؤون فلسطينية

الشؤون المدنية: 300 تصريح للضفة والقدس و200 لخارج الوطن للمسيحيين الغزيين

الشؤون المدنية: 300 تصريح للضفة والقدس و200 لخارج الوطن للمسيحيين الغزيين
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، مساء اليوم الاثنين، أنه بعد جهود بذلتها لدى الجانب الإسرائيلي، تمت الموافقة على إصدار 300 تصريح للإخوة المسيحيين الغزيين؛ للوصول للضفة الغربية والقدس، وكذلك 200 تصريح للخروج خارج الوطن، للاحتفال بالأعياد، مبينة أن الأبناء والأحفاد والأشقاء، الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً، يستطيعون مرافقة كل من لديه تصريح.

وسلم رئيس لجنة الشؤون المدنية في غزة، صالح الزق، التصاريح إلى راعي الطائفة اللاتينية في غزة الأب ماريو خلال زيارته لمقر الطائفة اليوم، مقدماً لهم التهاني والتبريكات بحلول الأعياد، وخلال الزيارة، هاتف رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، راعي الطائفة، مقدما أصدق التهاني والتبريكات.

وتمنى الشيخ، خلال الاتصال، أن تحل هذه الأعياد حاملة معها كل بشائر الخير والبركة والسلام، وأن يعيدها الله سبحانه وتعالى في الأعوام المقبلة، وقد تحققت آمال وأهداف شعبنا بالحرية والاستقلال والانعتاق من الاحتلال.

من جانبه، أعرب راعي الطائفة اللاتينية عن شكره للوزير الشيخ والهيئة العامة للشؤون المدنية على الاهتمام الدائم، والعمل المستمر لمصلحة أبناء شعبنا، ولما فيه خير الوطن والمواطنين.

أخبار ذات صلة

أبو عيطة مخاطباً أبو مرزوق: الرئيس عباس لا ينتظر منكم الإشادة بمواقفه

أبو عيطة مخاطباً أبو مرزوق: الرئيس عباس لا ينتظر منكم الإشادة بمواقفه

الحكومة تُقرر صرف بدل التنقل الثابت للموظفين والنسبة التي ستصرف من رواتبهم

الحكومة تُقرر صرف بدل التنقل الثابت للموظفين والنسبة التي ستصرف من رواتبهم

الأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاماً و10 آلاف دينار لمدان بالإتجار بالمخدرات

الأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاماً و10 آلاف دينار لمدان بالإتجار بالمخدرات

&#34;الهيئة الوطنية&#34; تدعو لأوسع مشاركة في جمعة &#34;الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام&#34;

"الهيئة الوطنية" تدعو لأوسع مشاركة في جمعة "الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام"

اشتية يطالب الدول الأجنبية بسحب جوازات مواطنيها الذين يقيمون في المستوطنات

اشتية يطالب الدول الأجنبية بسحب جوازات مواطنيها الذين يقيمون في المستوطنات

أكثر من 400 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى اليوم

أكثر من 400 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى اليوم

الحكومة: يوم الأحد المقبل عطلة رسمية بمناسبة أعياد سبت النور والفصح

الحكومة: يوم الأحد المقبل عطلة رسمية بمناسبة أعياد سبت النور والفصح

عصام يوسف: وصول كميات من الأدوية لغزة ضمن قافلة أميال من الابتسامات

عصام يوسف: وصول كميات من الأدوية لغزة ضمن قافلة أميال من الابتسامات

التعليقات

الدنيا حكايات

سقوط فناني &#34;أراب أيدول&#34;

سقوط فناني "أراب أيدول"

شؤون فلسطينية

الأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاماً و10 آلاف دينار لمدان بالإتجار بالمخدرات

الأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاماً و10 آلاف دينار لمدان بالإتجار بالمخدرات

&#34;الهيئة الوطنية&#34; تدعو لأوسع مشاركة في جمعة &#34;الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام&#34;

"الهيئة الوطنية" تدعو لأوسع مشاركة في جمعة "الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام"

اشتية يطالب الدول الأجنبية بسحب جوازات مواطنيها الذين يقيمون في المستوطنات

اشتية يطالب الدول الأجنبية بسحب جوازات مواطنيها الذين يقيمون في المستوطنات

أكثر من 400 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى اليوم

أكثر من 400 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى اليوم

عصام يوسف: وصول كميات من الأدوية لغزة ضمن قافلة أميال من الابتسامات

عصام يوسف: وصول كميات من الأدوية لغزة ضمن قافلة أميال من الابتسامات

مجدلاني يؤكد اهمية المؤسسات الفلسطينية في البلدة القديمة بالعاصمة القدس وتعزيز صمودها

مجدلاني يؤكد اهمية المؤسسات الفلسطينية في البلدة القديمة بالعاصمة القدس وتعزيز صمودها

وزيرة شؤون المرأة تقدم واجب العزاء بحارسة الجبل

وزيرة شؤون المرأة تقدم واجب العزاء بحارسة الجبل

وزيرة الصحة تُشيد باتفاقية إعفاء عائلات الأسرى من رسوم الكشف الطبي

وزيرة الصحة تُشيد باتفاقية إعفاء عائلات الأسرى من رسوم الكشف الطبي

منوعات

فيديو: الدكتورة (خلود) تكشف عدد الكيلوغرامات التي خسرتها منذ ولادتها..لن تتوقع الرقم

فيديو: الدكتورة (خلود) تكشف عدد الكيلوغرامات التي خسرتها منذ ولادتها..لن تتوقع الرقم

فيديو: ايتن عامر تستعرض رشاقتها بفستان قصير.. شاهد كيف اصبحت بعد الريجيم

فيديو: ايتن عامر تستعرض رشاقتها بفستان قصير.. شاهد كيف اصبحت بعد الريجيم

آديل تنفصل عن زوجها

آديل تنفصل عن زوجها

مصيبة تحلّ على نادين خوري.. وفاة جميع أفراد عائلتها

مصيبة تحلّ على نادين خوري.. وفاة جميع أفراد عائلتها

أحمد إبراهيم لا يريد إنجاب أطفال من أنغام والسبب؟

أحمد إبراهيم لا يريد إنجاب أطفال من أنغام والسبب؟

سالي عبدالسلام تستغيث بالسفير المصري بسبب مافعله ضابط لبناني بوالدتها

سالي عبدالسلام تستغيث بالسفير المصري بسبب مافعله ضابط لبناني بوالدتها

ميسون ابنة الداعية طارق سويدان تثير الجدل بقصيدة غزلية جريئة

ميسون ابنة الداعية طارق سويدان تثير الجدل بقصيدة غزلية جريئة

شمعون آران ينشر صوراً نادرة لليلى مراد ويدعي: لديها عائلة كبيرة بإسرائيل

شمعون آران ينشر صوراً نادرة لليلى مراد ويدعي: لديها عائلة كبيرة بإسرائيل

شاهد رومانسية أنغام وزوجها في أول جلسة تصوير تجمعهما

شاهد رومانسية أنغام وزوجها في أول جلسة تصوير تجمعهما

ابنة روبي تضاهيها جمالاً.. نُسخة من والدتها

ابنة روبي تضاهيها جمالاً.. نُسخة من والدتها

عربي

(مكافأة مليونية) لمن يدلي بمعلومات حول نشاطات حزب الله

(مكافأة مليونية) لمن يدلي بمعلومات حول نشاطات حزب الله

قطر الأكثر أماناً في العالم وسوريا الأخطر عربياً

قطر الأكثر أماناً في العالم وسوريا الأخطر عربياً

البشير في زنزانته بحالة نفسية صعبة ويرفض الطعام

البشير في زنزانته بحالة نفسية صعبة ويرفض الطعام

القضاء العسكري الجزائري يُلاحق قائدين عسكريين بتهمة تبديد أسلحة

القضاء العسكري الجزائري يُلاحق قائدين عسكريين بتهمة تبديد أسلحة