الأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاماً و10 آلاف دينار لمدان بالإتجار بالمخدرات

رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة استئناف رام الله ، برئاسة القاضي أمجد لبادة، حكماً بحق المدان "ا.س.ا" بتهمة الإتجار بالمخدرات، يقضي بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 عاماً وغرامة مالية 10 آلاف دينار أردني، تحسم منها مدة توقيفه.وجاء الحكم في القضية خلافاً للمادة (21 /2) بدلالة المادة 35/1 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 وحيازة المخدرات أو المؤثرات العقلية بقصد تعاطيها في غير حالاتها المرخص لها خلافا لأحكام المادة (17/1) من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية، وذلك بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية.