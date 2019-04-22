شؤون فلسطينية

"الهيئة الوطنية" تدعو لأوسع مشاركة في جمعة "الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام"

"الهيئة الوطنية" تدعو لأوسع مشاركة في جمعة "الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام"
رام الله - دنيا الوطن
دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة و كسر الحصار، اليوم الاثنين، إلى التحشيد الواسع لفعاليات جمعة "الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام" في مخيمات العودة تعبيرًا عن تمسك شعبنا بمختلف شرائحه وفئاته بالوحدة الوطنية كخيار هام واستراتيجي لمواجهة تحديات المرحلة.

وشدّدت الهيئة في بيان لها، على أن "استعادة الوحدة هي الخيار الأجدى في هذه اللحظة السياسية الدقيقة لمواجهة المخاطر والمؤامرات التي تحاك لشطب مشروعنا الوطني وفي مقدمتها "صفقة القرن".

كما دعت للمشاركة يوم الثلاثاء في الفعالية التي تنظمها هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار والهيئة الوطنية للمطالبة برفع الحصار عن غزة وذلك الساعة 11 أمام مقر اليونسكو خلف أنصار بمدينة غزة

وأهابت "الهيئة الوطنية" بكلّ وسائل الإعلام لتعزيز الخطاب الوطني الوحدوي بما يكرس ثقافة شبعنا الأصيلة وقيمه النبيلة والابتعاد عن كل مفردات الفرقة.

أخبار ذات صلة

أبو عيطة مخاطباً أبو مرزوق: الرئيس عباس لا ينتظر منكم الإشادة بمواقفه

أبو عيطة مخاطباً أبو مرزوق: الرئيس عباس لا ينتظر منكم الإشادة بمواقفه

الشؤون المدنية: 300 تصريح للضفة والقدس و200 لخارج الوطن للمسيحيين الغزيين

الشؤون المدنية: 300 تصريح للضفة والقدس و200 لخارج الوطن للمسيحيين الغزيين

الحكومة تُقرر صرف بدل التنقل الثابت للموظفين والنسبة التي ستصرف من رواتبهم

الحكومة تُقرر صرف بدل التنقل الثابت للموظفين والنسبة التي ستصرف من رواتبهم

الأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاماً و10 آلاف دينار لمدان بالإتجار بالمخدرات

الأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاماً و10 آلاف دينار لمدان بالإتجار بالمخدرات

اشتية يطالب الدول الأجنبية بسحب جوازات مواطنيها الذين يقيمون في المستوطنات

اشتية يطالب الدول الأجنبية بسحب جوازات مواطنيها الذين يقيمون في المستوطنات

أكثر من 400 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى اليوم

أكثر من 400 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى اليوم

الحكومة: يوم الأحد المقبل عطلة رسمية بمناسبة أعياد سبت النور والفصح

الحكومة: يوم الأحد المقبل عطلة رسمية بمناسبة أعياد سبت النور والفصح

عصام يوسف: وصول كميات من الأدوية لغزة ضمن قافلة أميال من الابتسامات

عصام يوسف: وصول كميات من الأدوية لغزة ضمن قافلة أميال من الابتسامات

التعليقات

الدنيا حكايات

سقوط فناني &#34;أراب أيدول&#34;

سقوط فناني "أراب أيدول"

شؤون فلسطينية

الأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاماً و10 آلاف دينار لمدان بالإتجار بالمخدرات

الأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاماً و10 آلاف دينار لمدان بالإتجار بالمخدرات

&#34;الهيئة الوطنية&#34; تدعو لأوسع مشاركة في جمعة &#34;الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام&#34;

"الهيئة الوطنية" تدعو لأوسع مشاركة في جمعة "الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام"

اشتية يطالب الدول الأجنبية بسحب جوازات مواطنيها الذين يقيمون في المستوطنات

اشتية يطالب الدول الأجنبية بسحب جوازات مواطنيها الذين يقيمون في المستوطنات

أكثر من 400 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى اليوم

أكثر من 400 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى اليوم

عصام يوسف: وصول كميات من الأدوية لغزة ضمن قافلة أميال من الابتسامات

عصام يوسف: وصول كميات من الأدوية لغزة ضمن قافلة أميال من الابتسامات

مجدلاني يؤكد اهمية المؤسسات الفلسطينية في البلدة القديمة بالعاصمة القدس وتعزيز صمودها

مجدلاني يؤكد اهمية المؤسسات الفلسطينية في البلدة القديمة بالعاصمة القدس وتعزيز صمودها

وزيرة شؤون المرأة تقدم واجب العزاء بحارسة الجبل

وزيرة شؤون المرأة تقدم واجب العزاء بحارسة الجبل

وزيرة الصحة تُشيد باتفاقية إعفاء عائلات الأسرى من رسوم الكشف الطبي

وزيرة الصحة تُشيد باتفاقية إعفاء عائلات الأسرى من رسوم الكشف الطبي

منوعات

فيديو: الدكتورة (خلود) تكشف عدد الكيلوغرامات التي خسرتها منذ ولادتها..لن تتوقع الرقم

فيديو: الدكتورة (خلود) تكشف عدد الكيلوغرامات التي خسرتها منذ ولادتها..لن تتوقع الرقم

فيديو: ايتن عامر تستعرض رشاقتها بفستان قصير.. شاهد كيف اصبحت بعد الريجيم

فيديو: ايتن عامر تستعرض رشاقتها بفستان قصير.. شاهد كيف اصبحت بعد الريجيم

آديل تنفصل عن زوجها

آديل تنفصل عن زوجها

مصيبة تحلّ على نادين خوري.. وفاة جميع أفراد عائلتها

مصيبة تحلّ على نادين خوري.. وفاة جميع أفراد عائلتها

أحمد إبراهيم لا يريد إنجاب أطفال من أنغام والسبب؟

أحمد إبراهيم لا يريد إنجاب أطفال من أنغام والسبب؟

سالي عبدالسلام تستغيث بالسفير المصري بسبب مافعله ضابط لبناني بوالدتها

سالي عبدالسلام تستغيث بالسفير المصري بسبب مافعله ضابط لبناني بوالدتها

ميسون ابنة الداعية طارق سويدان تثير الجدل بقصيدة غزلية جريئة

ميسون ابنة الداعية طارق سويدان تثير الجدل بقصيدة غزلية جريئة

شمعون آران ينشر صوراً نادرة لليلى مراد ويدعي: لديها عائلة كبيرة بإسرائيل

شمعون آران ينشر صوراً نادرة لليلى مراد ويدعي: لديها عائلة كبيرة بإسرائيل

شاهد رومانسية أنغام وزوجها في أول جلسة تصوير تجمعهما

شاهد رومانسية أنغام وزوجها في أول جلسة تصوير تجمعهما

ابنة روبي تضاهيها جمالاً.. نُسخة من والدتها

ابنة روبي تضاهيها جمالاً.. نُسخة من والدتها

عربي

(مكافأة مليونية) لمن يدلي بمعلومات حول نشاطات حزب الله

(مكافأة مليونية) لمن يدلي بمعلومات حول نشاطات حزب الله

قطر الأكثر أماناً في العالم وسوريا الأخطر عربياً

قطر الأكثر أماناً في العالم وسوريا الأخطر عربياً

البشير في زنزانته بحالة نفسية صعبة ويرفض الطعام

البشير في زنزانته بحالة نفسية صعبة ويرفض الطعام

القضاء العسكري الجزائري يُلاحق قائدين عسكريين بتهمة تبديد أسلحة

القضاء العسكري الجزائري يُلاحق قائدين عسكريين بتهمة تبديد أسلحة