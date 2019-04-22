الحكومة: يوم الأحد المقبل عطلة رسمية بمناسبة أعياد سبت النور والفصح

رام الله - دنيا الوطنقرر مجلس الوزراء الفلسطيني، خلال جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، في مدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، اعتبار يوم الاحد، 28 من نيسيان/أبريل 2019، عطلة رسمية، بمناسة حلول اعياد سبت النور والفصح المجيد.ووجه المجلس التهنئة لكافة أبناء الشعب الفلسطيني بمسيحييه ومسلميه بهذه المناسبة، مشيرا إلى ان هذا العيد وإن كان يشكل عيداً دينياً فهو يشكل أيضاً عيداً وطنياً لكل أبناء الشعب.وأكد المجلس أن القيم التي يعمل شعبنا على ترسيخها كأسس لدولة فلسطين المستقلة، تستند إلى القيم الإنسانية والعدالة التي توحد شعوب العالم، والذي يمثل هذا العيد ومضامينه في مواجهة الظلم، أبرز هذه القيم.