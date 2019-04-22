مجدلاني يؤكد اهمية المؤسسات الفلسطينية في البلدة القديمة بالعاصمة القدس وتعزيز صمودها
رام الله - دنيا الوطن
أكد الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني على أهمية وضرورة تعزيز التواجد الفلسطيني في مدينة القدس العاصمة ، وخصوصا في البلدة القديمة التي يحاول ويعمل الاحتلال على خنقها وتغيير الطابع الديموغرافي لها بحملة شرسة .
وأضاف د. مجدلاني خلال لقائه اليوم الاثنين بمكتبه بمدينة رام الله، بوفد مقدسي ضم عددا من مؤسسات البلدة القديمة بالقدس ، سمير زنانيري مدير مدرسة مار متري ، وتانيا عواد المدير التنفيذي لجمعية سيدة البشارة الخيرية للروم الكاثوليك،وداوود العيسى رئيس الهيئة الادارية للجمعية ، وأيمن السعو من جمعية ايلياء للتنمية ، إن دعم صمود وتعزيز قدرات الجمعيات الفلسطينية في البلدة القديمة ، يشكل اهمية لمواجهة الاحتلال ، ويعزز من الطابع الفلسطيني للمدينة .
وتابع د. مجدلاني يجب تكاتف العمل مع جميع المؤسسات الفلسطينية في العاصمة وتحديدا في البلدة القديمة بالقدس من أجل وضع خطة وبرنامج عمل وطني قادر على مواجهة التحديات ، هذه المؤسسات الوطنية التي نعتز بها والصامدة رغم كل أشكال المضايقات ، والحصار ، وتضييق الخناق إلا أنها ما زالت صامدة وتقدم الخدمات .
هذا واستمع د. مجدلاني للعديد من الملاحظات من الوفد المقدسي، حيث تم وضعه بصورة ما تتعرض له المؤسسات المقدسية من اجراءات وعقبات من قبل الاحتلال، في محاولة لوقف عملها واغلاقها ، مؤكدين أن صمودهم وثباتهم سيبقى مستمرا ، وأن العاصمة القدس ستبقى فلسطينية ولن تغلق أبواب البلدة القديمة ولا مؤسساتها .
أكد الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني على أهمية وضرورة تعزيز التواجد الفلسطيني في مدينة القدس العاصمة ، وخصوصا في البلدة القديمة التي يحاول ويعمل الاحتلال على خنقها وتغيير الطابع الديموغرافي لها بحملة شرسة .
وأضاف د. مجدلاني خلال لقائه اليوم الاثنين بمكتبه بمدينة رام الله، بوفد مقدسي ضم عددا من مؤسسات البلدة القديمة بالقدس ، سمير زنانيري مدير مدرسة مار متري ، وتانيا عواد المدير التنفيذي لجمعية سيدة البشارة الخيرية للروم الكاثوليك،وداوود العيسى رئيس الهيئة الادارية للجمعية ، وأيمن السعو من جمعية ايلياء للتنمية ، إن دعم صمود وتعزيز قدرات الجمعيات الفلسطينية في البلدة القديمة ، يشكل اهمية لمواجهة الاحتلال ، ويعزز من الطابع الفلسطيني للمدينة .
وتابع د. مجدلاني يجب تكاتف العمل مع جميع المؤسسات الفلسطينية في العاصمة وتحديدا في البلدة القديمة بالقدس من أجل وضع خطة وبرنامج عمل وطني قادر على مواجهة التحديات ، هذه المؤسسات الوطنية التي نعتز بها والصامدة رغم كل أشكال المضايقات ، والحصار ، وتضييق الخناق إلا أنها ما زالت صامدة وتقدم الخدمات .
هذا واستمع د. مجدلاني للعديد من الملاحظات من الوفد المقدسي، حيث تم وضعه بصورة ما تتعرض له المؤسسات المقدسية من اجراءات وعقبات من قبل الاحتلال، في محاولة لوقف عملها واغلاقها ، مؤكدين أن صمودهم وثباتهم سيبقى مستمرا ، وأن العاصمة القدس ستبقى فلسطينية ولن تغلق أبواب البلدة القديمة ولا مؤسساتها .
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