مجدلاني يؤكد اهمية المؤسسات الفلسطينية في البلدة القديمة بالعاصمة القدس وتعزيز صمودها

رام الله - دنيا الوطنأكد الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني على أهمية وضرورة تعزيز التواجد الفلسطيني في مدينة القدس العاصمة ، وخصوصا في البلدة القديمة التي يحاول ويعمل الاحتلال على خنقها وتغيير الطابع الديموغرافي لها بحملة شرسة .وأضاف د. مجدلاني خلال لقائه اليوم الاثنين بمكتبه بمدينة رام الله، بوفد مقدسي ضم عددا من مؤسسات البلدة القديمة بالقدس ، سمير زنانيري مدير مدرسة مار متري ، وتانيا عواد المدير التنفيذي لجمعية سيدة البشارة الخيرية للروم الكاثوليك،وداوود العيسى رئيس الهيئة الادارية للجمعية ، وأيمن السعو من جمعية ايلياء للتنمية ، إن دعم صمود وتعزيز قدرات الجمعيات الفلسطينية في البلدة القديمة ، يشكل اهمية لمواجهة الاحتلال ، ويعزز من الطابع الفلسطيني للمدينة .وتابع د. مجدلاني يجب تكاتف العمل مع جميع المؤسسات الفلسطينية في العاصمة وتحديدا في البلدة القديمة بالقدس من أجل وضع خطة وبرنامج عمل وطني قادر على مواجهة التحديات ، هذه المؤسسات الوطنية التي نعتز بها والصامدة رغم كل أشكال المضايقات ، والحصار ، وتضييق الخناق إلا أنها ما زالت صامدة وتقدم الخدمات .هذا واستمع د. مجدلاني للعديد من الملاحظات من الوفد المقدسي، حيث تم وضعه بصورة ما تتعرض له المؤسسات المقدسية من اجراءات وعقبات من قبل الاحتلال، في محاولة لوقف عملها واغلاقها ، مؤكدين أن صمودهم وثباتهم سيبقى مستمرا ، وأن العاصمة القدس ستبقى فلسطينية ولن تغلق أبواب البلدة القديمة ولا مؤسساتها .