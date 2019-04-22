وزيرة شؤون المرأة تقدم واجب العزاء بحارسة الجبل

وبدورها اكدت حمد على دور المراة الفلسطينية في النضال الوطني الفلسطيني فهي شريك اساسي وفاعل الى جانب الرجل منذ تأسيس الثورة الفلسطينية وضربت مثلا يحتذى به بالصبر والصمود والنضال وقدمت الغالي والنفيس في سبيل تحرير الارض الفلسطينية وتحقيق حلم الاستقلال باقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.



نعم الأرض تفتقد الأوفياء الذين قدروا قيمتها جيدا، وعرفوا معنى أن لا تترك أرضك وبيتك للمستوطنين.



فقد رحلت المناضلة الفلسطينية وما زالت سيرتها العطرة تذكى عقل كل حر وحرة بأن يمضو ويكملو على خطاها مدافعين عن أرضهم وحريتهم حتى آخر نفس.













رام الله - دنيا الوطنقدمت آمال حمد وزيرة شؤون المرأة واجب العزاء بالأخت المناضلة حنان عيد " أم أيمن صوفان" الملقبة بحارسة الجبل وسيدة الأرض والتي وافتها المنية يوم أمس الاحد في قرية بورين جنوب محافظة نابلس، حيث ضم الوفد كلا من وكيل وزارة شؤون المرأة بسام الخطيب وعدد من العاملين بالوزارة.رحلت أم أيمن صوفان بعد سنوات عدة طويلة من النضال والكفاح تصدرت خلالها التصدي للاحتلال الاسرائيلي وقطعان المستوطنين وأخدت على عاتقها مواجهة ما يزيد عن 1200 مستوطن دخيل في يتسهار والتي تبعد عنها أقل من كيلو متر واحد، بقيت شامخة كشجرة تحدت بقوتها الذاتية فدافعت بالشراسة المعهودة في المرأة الفلسطينية الصامدة عن أرضها و بيتها و حريتها ووجودها.