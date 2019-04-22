وزيرة الصحة تُشيد باتفاقية إعفاء عائلات الأسرى من رسوم الكشف الطبي

رام الله - دنيا الوطنأشادت وزيرة الصحة مي كيلة باتفاقية التعاون بين نقابة الأطباء ونادي الأسير القاضية بإعفاء عائلات الأسرى من الدرجة الأولى (الزوجة والأبناء والوالدين) من دفع قيمة الكشف الطبي لدى الأطباء النظاميين المسجلين لدى النقابة والملتزمين بهذه الاتفاقية.وقالت كيلة، في بيان صحفي مقتضب، إن هذه الاتفاقية تعبير صريح عن أخلاق الشعب الفلسطيني وتكاتفه ووقوفه صفاً واحداً أمام غطرسة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الأطباء وبهذه الاتفاقية يضربون أسمى آيات الانتماء لأبناء شعبهم، وهم الذين استشهدوا وأصيبوا واعتقلوا لتضميد جراح شعبنا ومعالجة المصابين.وأضافت أن الأسرى الفلسطينيين لم يغيبوا يوماً عن مباحثات واجتماعات وقرارات القيادة الفلسطينية، مؤكداً سعي الحكومة للتخفيف عن عوائلهم وعوائل الشهداء والجرحى.