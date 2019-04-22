رسميا: ترامب يعلن تشديد العقوبات على إيران

رام الله - دنيا الوطنأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رسميًا، اليوم الإثنين، تشديد العقوبات على إيران عبر عدم تجديد الاستثناءات الممنوحة لعدد من الدول لشراء النفط الإيراني، بدءًا من أيار/ مايو المقبل.وتهدف العقوبات إلى خفض تصدير النفط الإيراني إلى الصفر، بحسب بيان البيت الأبيض، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).وقال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة والسعودية والإمارات "اتفقوا" على تغطية الطلب العالمي من النفط، المتوقع ازدياده بعد وقف تصدير النفط الإيراني.والدول التي حصلت على استثناءات أميركيّة سابقًا، هي تركيا، الهند، اليونان، إيطاليا، تايوان، الصين، اليابان وكويا الجنوبيّة.واستبقت الهند الإعلان الأميركي بالإعلان أنها تأمل في أن تسمح الولايات المتحدة لحلفائها بمواصلة شراء بعض النفط الإيراني، بدلًا من وقف المبيعات تماما بدءًا من أيّار.وكان مصدر مطلع أبلغ (رويترز)، فجر اليوم، الإثنين، أنه من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة أنه ينبغي على مشتري النفط الإيراني إنهاء وارداتهم قريبا أو مواجهة عقوبات، ما دفع أسعار الخام للارتفاع ثلاثة بالمئة إلى أعلى مستوى لها منذ بداية 2019.وقال المصدر الهندي "يتعين عليهم (الإدارة الأميركيّة) مراعاة حلفائهم وشركائهم الإستراتيجيين. في ظل العقوبات ومنذ البداية، كان هناك حديث عن تقليص تدريجي وليس الوقف في ضربة واحدة".ومنذ تشرين ثانٍ/ نوفمبر الماضي، قلصت الهند، ثاني أكبر مستورد لنفط إيران بعد الصين، مشترياتها للنصف تقريبا.وأضاف المصدر "بموجب الإعفاءات، نأمل أن يعطونا متسعا وأن يسمحوا لنا بشراء بعض النفط الإيراني".ولم تضع شركات التكرير الهندية طلبيات لتحميل النفط الإيراني في أيّار، انتظارا لاستيضاح ما إذا كانت واشنطن ستمدد الإعفاءات.