الرجوب: منتخب فلسطين يلتقي نظيره المصري على أرض القدس حزيران المقبل

رام الله - دنيا الوطناكد رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة اللواء جبريل الرجوب، اليوم الاثنين، دور مصر التاريخي والتزامها تجاه القضية الفلسطينية.وجاءت تصريحات الرجوب عقب لقائه ضمن وفد من وزراء الشباب والرياضة العرب، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية، اليوم الاثنين، قبيل انعقاد اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب غدا في العاصمة المصرية القاهرة.وأطلع الرجوب، الرئيس السيسي على الأوضاع في فلسطين وخصوصية الحالة الفلسطينية وضرورة أن يكون هناك إرادة وقرار عربي بالزحف الى فلسطين وزيارتها.وأعلن أنه سيكون في شهر حزيران المقبل لقاء ودي ما بين المنتخب الأولمبي المصري مع نظيره الفلسطيني على أرض القدس في فلسطين .وقال الرجوب في تصريح لتلفزيون فلسطين ووكالة "وفا"، إن الرئيس السيسي تحدث برؤية استراتيجية عن دور وزارات الشباب والرياضة لأهمية قطاع الشباب، ووضع مجموعة من المحددات وأهمها فصل الرياضة عن التجاذبات والأجندات السياسية.وأضاف: أن الرئيس السيسي أكد أن وزارات الشباب والرياضة في العالم العربي هي الأهم والأقدر على تشكيل وعي شبابنا وشق الطريق أمامهم لمستقبل مطمئن ومزهر.وأكد الرجوب ضرورة أن يكون هناك قرار يجسد الإرادة العربية تجاه فلسطين واعتبار أن الزحف الرياضي والشبابي والكشفي الى إليها واجب قومي وديني على كل العرب والمسلمين.ويترأس اللواء الرجوب الوفد الفلسطيني المشارك في اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة في دورته الثانية والأربعين، والذي يناقش عدداً من المواضيع الخاصة بالشباب العربي، وتمكين الشباب وحمايتهم من الإرهاب والأفكار المتطرفة.