سفير فلسطين بباريس: إسرائيل رفضت رسالة فرنسا حول اعادة أموال المقاصة

رام الله - دنيا الوطنقال سفير فلسطين لدى فرنسا سلمان الهرفي إن الرسالة التي بعثها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لإسرائيل جاءت في سياق الخرق الاسرائيلي لاتفاق باريس وللاتفاقيات الدولية واقتطاعها لأموال المقاصة الفلسطينية، مشيرا إلى ان الرسالة قوبلت بالرفض والتعنت الإسرائيلي الذي بات يشكل خطرا على أمن المنطقة ويدعم الإرهاب.وأوضح الهرفي، أن دول الاتحاد الاوروبي الثمانية والعشرين تتباحث فيما بينها لاتخاذ مواقف واضحة تجاه دعم القضية الفلسطينية ورفض صفقة القرن والأوضاع الاقتصادية في فلسطين، لافتًا إلى ان فرنسا بذلت جهودا دبلوماسية سياسية كبيرة مع الجانب الاسرائيلي للتراجع عن انتهاكاتها واقتطاعها أموال المقاصة.يذكر أن الرئيس الفرنسي أيمانويل ماكرون بعث رسالة لإسرائيل بسبب اقتطاعها اموال المقاصة الفلسطينية ودعاها لإعادة الأموال لكن اسرائيل رفضت ذلك.