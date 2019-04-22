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شؤون فلسطينية

الرئيس عباس سيشارك في القمة الاسلامية منتصف شهر رمضان

الرئيس عباس سيشارك في القمة الاسلامية منتصف شهر رمضان
رام الله - دنيا الوطن
أكد مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية، مجدي الخالدي، أن الرئيس سيشارك في القمة الاسلامية منتصف شهر رمضان المبارك، والتي ستعقد بدعوة من السعودية لبحث كيفية التصدي للممارسات الاسرائيلية والتجاوزات الاميركية للقانون الدولي.

وقال الخالدي لإذاعة (صوت فلسطين): إن القمة التي تضم ثمانية وخمسين دولة اسلامية سيصدر عنها عدة قرارات للتصدي للوضع الخطير الذي تمر به القضية الفلسطينية ومحاولة تصفيتها من خلال طرح خطط بعيدة كل البعد عن الشرعية والقانون الدولي الذي ينص على حق شعبنا في اعلان دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

واضاف الخالدي أن الرئيس سيلتقي مع العاهل السعودي وولي عهده وعدد من قادة الدول الاسلامية على هامش القمة.

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