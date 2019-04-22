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شؤون فلسطينية

عدد من الكتل الطلابية في جامعة خضوري تُقاطع الانتخابات

عدد من الكتل الطلابية في جامعة خضوري تُقاطع الانتخابات
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن عدد من الكتل الطلابية في جامعة خضوري، مقاطعتها لانتخابات مجلس الطلبة بالجامعة، رداً على تراجع الإدارة عن اتفاقها مع الكتل الطلابية بتأجيل الانتخابات.

وكانت جبهة العمل الطلابي التقدمية، وكتلة اتحاد الطلبة، والكتلة الإسلامية، وكتلة نضال الطلبة، وكتلة الاستقلال الطلابية في جامعة فلسطين التقنية (خضوري) قد أصدرت بياناً أمس الأحد قالت فيه: إنه يوجد مواقف متناقضة لإدارة الجامعة بما يتعلق بتأجيل الانتخابات، حيث كان الاتفاق يقضي بإجرائها في الأسبوع الرابع من الفصل الأول المقبل.

وقالت الكتل في بيانها: إنهم تفاجؤوا قبل أيام قليلة بتراجع عمادة شؤون الطلبة عن الاتفاق الموقع بينها وبين الأطر الطلابية، وتبليغ الأطر إجراء الانتخابات في الفصل الحالي، حيث أعلنت أن الانتخابات، ستجري في 24/4/2019.

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