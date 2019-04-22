قرار يقضي بإعفاء عائلات الأسرى من رسوم الكشف الطبي







رام الله - دنيا الوطنوقع نادي الأسير الفلسطيني، ونقابة الأطباء الفلسطينيين، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون تقضي بإعفاء عائلات الأسرى منالدرجة الأولى (الزوجة والأبناء والوالدين) فقط من دفع قيمة الكشف الطبي لدى الأطباء النظاميين المسجلين لدى النقابة والملتزمين بهذه الاتفاقية.وتشمل الاتفاقية التي وقعها قدورة فارس، رئيس نادي الأسير، ونقيب الأطباء دكتور شوقي صبحة، أسرى الضفة بما فيها القدس، وفلسطين المحتلة عام 1948م، وسيتولى نادي الأسير مهمة إصدار بطاقة خاصة لعائلات الأسرى، ليتمكنوا من إبرازها عند زيارة الطبيب.وبين صبحة خلال مراسم التوقيع التي جرت بمقر نقابة الأطباء في محافظة رام الله والبيرة، أن هذه المبادرة، ستكون بداية لمبادرات تشمل عائلات الشهداء والجرحى، داعياً كافة مؤسسات المجتمع المدني العاملة في فلسطين إلى أن تقدم بإمكانيتها ما تستطيع لدعم صمود الأسرى وعائلاتهم.بدوره، قال فارس: إننا ومن خلال هذه المبادرة تمكنا من استعادة مفاهيم كرسها الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال على مدار سنوات طويلة، حيث تأتي هذه المبادرة في ظل الهجمة المستمرة على الأسرى وعائلاتهم، يقابلها إجماع وطني واضح من القيادة الفلسطينية، وكافة أطياف الشعب الفلسطيني على قضية الأسرى.وأضاف فارس: "كما وأبدع الأسرى بوسائلهم النضالية بفعل إرادتهم، وبات لزاماً على النقابات والأطر والتشكيلات الاجتماعية والأهلية أن تبحث عما لديها من وسائل توظفها في مقاومة الاحتلال، معبراً عن تقديره واحترامه لقرار النقابة الطليعي نيابة عن الأسرى وعائلاتهم، لما له من بعد معنوي وأخلاقي واجتماعي، وليس مادياً فقط.يُشار إلى أن هذه المبادرة، جاءت من اللجنة الفرعية لنقابة الأطباء في محافظة رام الله والبيرة، ولاحقاً اُتخذ قرار يقضي بتنفيذها على مستوى الوطن.