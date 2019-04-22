مصرع طفل بحادث دهس في بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنلقي الطفل أحمد بلال جمال جادو، يبلغ من العمر سنة ونصف، مصرعه صباح اليوم، دهساً بحادث سير من قبل مركبة في منطقة الصف بمحافظة بيت لحم.وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن غرفة عمليات الشرطة بمديرية شرطة محافظة بيت لحم، تلقت بلاغاً حول وصول الطفل أحمد جادو، ويبلغ من العمر سنة ونصف لمستشفى بيت جالا الحكومي متوفياً، جراء إصابته بحادث سير تعرض له في محيط منزله الكائن في منطقة الصف بمدينة بيت لحم، وعلى الفور تحركت طواقم خبراء السير بشرطة المرور للمستشفى، وباشرت التحقيق في ملابسات الحادث.وأضاف البيان، بأنه تم إبلاغ النيابة العامة بالحادث؛ لاستكمال الإجراءات القانونية.